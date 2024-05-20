الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صالون ثقافي في الذكرى الـ42 لتحرير سيناء على المسرح الصغير بالأوبرا

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ضمن فعاليات الثقافة المصرية للاحتفال بالذكرى ٤٢ لتحرير سيناء، تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، صالون ثقافي ضمن نشاطها الثقافي والفكري وبالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية، ويديرها الإعلامى محمود شرف ويقدمها الإعلامى حسن الشاذلي، وذلك في السابعة مساء الأربعاء المقبل، على المسرح الصغير.

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"الثقافة" تشارك بندوة عن تاريخ السينما بمبادرة "الحزام والطريق"

تبدأ الفعاليات بعزف النشيد الوطني، وتنقسم الندوة لثلاثة محاور: أولهم المحور العسكرى ويتحدث خلاله اللواء أركان حرب محمد قشقوش مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية والمركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية، وثانيهم المحور التاريخي ويتحدث خلاله الدكتور أحمد الشربينى أستاذ التاريخ وعميد كلية الآداب جامعة القاهرة سابقا متناولاً أهمية سيناء من النواحي التاريخية، والثالث المحور الإبداعي ويتحدث فيه الناقد السينمائي الأمير أباظة، كما تشهد الندوة تقديم درع الأوبرا تكريمًا لـ10 من عائلات ورموز مشايخ سيناء الذين كان لهم دور في تحرير سيناء، وتختتم الفعاليات على أنغام أغنية شادية سيناء رجعت كاملة لينا.

دار الاوبرا دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد الشئون المعنوية الإعلامي حسن الشاذلي حسن الشاذلي

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