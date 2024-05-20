الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد وقفة عرفات 2024 والأعمال الصالحة فيه لغير الحاج

وقفة عرفات
وقفة عرفات

حددت البحوث الفلكية موعد وقفة عرفات 2024 ، والتي توافق يوم 9 ذي الحجة من كل عام، ويتم تحديد موعد وقفة عرفة 2024  شرعيًا بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة يوم 29 ذي القعدة، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد وقفة عرفات 2024  والاعمال الصالحة فيه لغير الحاج.

موعد وقفة عرفات 2024

وفق البحوث الفلكية يوافق يوم وقفة عرفات في عام 2024 يوم السبت 15 يونيو 2024، ولكن يتم تأكيد موعدها بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة يوم 29 ذي القعدة، وبذلك يكون موعد أول أيام عيد الأضحى الأحد 16 يونيو 2024.

موعد عيد الأضحى 2024 في مصر ورسائل قصيرة للتهنئة عند قدومه

أكثر من أسبوع.. إجازة عيد الأضحى 2024

 ما هى أفضل الأعمال في يوم عرفة لغير الحاج؟

يوم عرفة من أفضل أيام السنة وأقدسها عند المسلمين، فهو يوم وقفة الحجّاج بعرفة، وله فضائل عظيمة وفوائد جمة، ففيه تفتح أبواب الجنة وتُغلق أبواب النار، وتُجاب الدعوات، وتُضاعف الحسنات، وتُمحى الخطايا.

 وهناك الكثير من الاعمال الصالحة التي يقوم بها المسلم يوم وقفة عرفات  ومنها الدعاء من أدعية يوم عرفة المشهورة: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلّ شيء قدير، اللهمّ اغفر لي ذنوبي كلّها، دقهـا وجُلّها، أوّلها وآخرها، ظاهرها وباطنها، اللهمّ لا تكلني إلى نفسي، ولا تكلني إلى أحد من خلقك، وامنحني من لدنك رحمةً إنّك أنت أرحم الراحمين."

وكذلك الذكر والتسبيح من الأدعية المأثورة: "لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا إله إلا الله، ولله الحمد."

و الصيام من أفضل الاعمال الصالحة في يوم عرفة، ولكن لا يجوز صيام يوم عرفة للحاجّ.

كما يستحب الصدقة في يوم عرفة، ففيه أجر عظيم، يُمكن التصدق بأيّ مبلغ من المال أو أيّ نوع من الطعام أو الملابس.وكذلك  الإكثار من الاستغفار من أدعية الاستغفار المشهورة: "استغفر الله العظيم، لا إله إلا أنت، أستغفرك من كلّ ذنبٍ عظيـمٍ أو صغير، أوّله وآخره، ظاهره وباطنه، اللهمّ إنّك أنت العفوّ الكريم."

txt

ماهو أفضل وقت للدعاء يوم عرفة ؟

txt

ما الفرق بين وقفة عرفات وليلة القدر

وقفة عرفات افضل الاعمال في يوم عرفة استطلاع هلال شهر ذي الحجة موعد أول أيام عيد الأضحى وقفة عرفة أدعية يوم عرفة

مواد متعلقة

ما الفرق بين وقفة عرفات وليلة القدر

ماذا يفعل المسلم فى يوم عرفة لغير الحاج؟.. الأعمال المستحبة

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

جريمة جديدة.. فتاة تقفز من سيارة بعد تحرش السائق بها بحدائق الأهرام

اللقطات الأولى لنقل جثمان الرئيس الإيرانى ومرافقيه من موقع تحطم الطائرة

حقيقة فيديو تحطم طائرة الرئيس الإيرانى.. واللحظات الأخيرة قبل الحادث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا الى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

إسراء شوقي

خريف نتنياهو.. أرض محروقة وخيارات مُرة

محمد رفعت

بابوات مصر 2

إبراهيم عبدالفتاح

العجوز والبحر إلى فؤاد حداد

محمود خليل

كذاب «ثقيف»

رشا عبدالمنعم

أنا امرأة.. أنا أكتب

ماجد حبته

أنفاق فى عقول صدئة

صور

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

بركان الزمالك "ينفجر" في وجه الفريق المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات ضخمة فى إسرائيل للمطالبة باستبدال حكومة نتنياهو.. غدًا

مسئول أمنى إسرائيلى: سموتريتش يقود تل أبيب إلى الخطر

ارتفاع شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين إلى 31 شهيدًا