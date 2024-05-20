موعد وقفة عرفات 2024 والأعمال الصالحة فيه لغير الحاج

حددت البحوث الفلكية موعد وقفة عرفات 2024 ، والتي توافق يوم 9 ذي الحجة من كل عام، ويتم تحديد موعد وقفة عرفة 2024 شرعيًا بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة يوم 29 ذي القعدة، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد وقفة عرفات 2024 والاعمال الصالحة فيه لغير الحاج.

موعد وقفة عرفات 2024

وفق البحوث الفلكية يوافق يوم وقفة عرفات في عام 2024 يوم السبت 15 يونيو 2024، ولكن يتم تأكيد موعدها بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة يوم 29 ذي القعدة، وبذلك يكون موعد أول أيام عيد الأضحى الأحد 16 يونيو 2024.

ما هى أفضل الأعمال في يوم عرفة لغير الحاج؟

يوم عرفة من أفضل أيام السنة وأقدسها عند المسلمين، فهو يوم وقفة الحجّاج بعرفة، وله فضائل عظيمة وفوائد جمة، ففيه تفتح أبواب الجنة وتُغلق أبواب النار، وتُجاب الدعوات، وتُضاعف الحسنات، وتُمحى الخطايا.

وهناك الكثير من الاعمال الصالحة التي يقوم بها المسلم يوم وقفة عرفات ومنها الدعاء من أدعية يوم عرفة المشهورة: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلّ شيء قدير، اللهمّ اغفر لي ذنوبي كلّها، دقهـا وجُلّها، أوّلها وآخرها، ظاهرها وباطنها، اللهمّ لا تكلني إلى نفسي، ولا تكلني إلى أحد من خلقك، وامنحني من لدنك رحمةً إنّك أنت أرحم الراحمين."

وكذلك الذكر والتسبيح من الأدعية المأثورة: "لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا إله إلا الله، ولله الحمد."

و الصيام من أفضل الاعمال الصالحة في يوم عرفة، ولكن لا يجوز صيام يوم عرفة للحاجّ.

كما يستحب الصدقة في يوم عرفة، ففيه أجر عظيم، يُمكن التصدق بأيّ مبلغ من المال أو أيّ نوع من الطعام أو الملابس.وكذلك الإكثار من الاستغفار من أدعية الاستغفار المشهورة: "استغفر الله العظيم، لا إله إلا أنت، أستغفرك من كلّ ذنبٍ عظيـمٍ أو صغير، أوّله وآخره، ظاهره وباطنه، اللهمّ إنّك أنت العفوّ الكريم."