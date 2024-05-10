الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح: تقديم الدعم لتحقيق الهدف الإنسانىئ والاجتماعى فى خدمة المجتمع المحلى

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في المؤتمر الحادى عشر للمنطقة الروتارية برئاسة المهندس أيمن نزيه  محافظ المنطقة الروتارية 2451 ، وأميمة العايش رئيس لجنة المؤتمر  و محافظى روتارى السابقين و الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح.  


_الذكاء الإصطناعى

ورحب محافظ مطروح خلال كلمته بإقامة المؤتمر بالعلمين الجديدة  ، تحت شعار الذكاء الإصطناعى وتأثير التكنولوجيا فى حياتنا ) وذلك إدراكاً لأهمية التطور التكنولوجي ومواكبة دوره الهام فى حياتنا، ليضاف إلى جهود تعاون المنطقة الروتارية مع محافظة مطروح ودورها  فى المشاركة المجتمعية  فى المجالات المختلفة خاصة الانسانية منها بالتعاون مع  جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة  والتوسع في المشروعات والخدمات المجتمعية بالمناطق الأكثر إحتياجاً ومنها فى مجال توفير مياه الشرب للتجمعات الصحراوية   و إقامة محطة تحلية مياه ببرانى بطاقة 50 م3 بالتعاون مع  مركز التنمية المستدامة ، وكذلك  تزويد محطة المثانى بوحدتى تحلية تنتج 100 طن  يومياً. 

_الرعاية الاجتماعية

 

واوضح انه فى مجال الرعاية الاجتماعية كانت المشاركة فى حفل الزفاف الجماعى بسيوة والمساهمة بأجهزة كهربية  للمساهمة فى بناء أسرة مستقرة كذلك دعم المدرسة الفكرية للصم والبكم بملعب خماسى متعدد الأغراض ، و رفع كفاءة القسم الداخلى بالمفروشات بعدد 17 سرير  وأدوات مدرسية  وملابس رياضية ، وجارى إنشاء منطقة لعب أطفال بالمدرسة 
وكذلك إقامة دورة تدريبية للمدرسة الفندقية لعدد 25 طالب  ، وتدريب  20 شاب وفتاة من ذوى الهمم على تصنيع الشموع العطرية والرسم على الرمل بالتعاون مع ادارة السياحة والمصايف ووحدة ايادى مصر بالمحافظة. 

_الرعاية الصحية

وأضاف انه فى مجال التعاون لتقديم  الرعاية الصحية كان منها  تزويد مستشفى القصر بعدد 3 عيادات  متنقلة ( أطفال نساء باطنه )  لخدمة أهالى المنطقة ورواد شواطئ غرب مطروح ،  ورفع كفاءة قسم الحروق وجراحة التجميل وغرفة الأشعة الرقمية وغرفة تحضير الأدوية بقسم الأورام بمستشفى مطروح العام وأجهزة دعم فنى وغيرها   ، ودعم مستشفى مطروح العام و الأطفال بعدد 23 فولميتر بشبكة الغاز ، وعدد  3 فلتر لوحدة  غسيل الكلي لتشغيل  3 جهاز غسيل كلوى  ، ودعم مستشفى الولادة بجهاز تنظيم تيار كهربى بالإضافة إلى القوافل الطبية لخدمة أهالى مطروح منها فى أكتوبر الماضى و الكشف على أكثر من 300 حالة  مع إجراء أكثر من 35 عملية مياه بيضاء وزرع عدسات 
موجها الشكر  للمنطقة الروتارية لجهود التعاون  المستمرة  كان أخرها اليوم الخميس التبرع بجهاز الفلاش اوتوكلاف  للتعقيم لتشغيل  جهاز الفاكو بقسم الرمد، مع وجود الأطباء المدربين والتجهيزات الكافية بقسم الرمد والذى يسهم فى الإسراع بإجراء العمليات الجراحية فى العيون كالمياه البيضاء،و قطع القرنيه  وغيرها من عمليات الطوارئ لتخفيف العبء على المرضى بدلاً من السفر خارج المحافظة. 

 

وأكد على  تقديم كافة الدعم  لتحقيق الهدف الإنسانى  والاجتماعى  فى خدمة  المجتمع المحلى  والمساهمة فى جهود تنميته بما يواكب اهتمام كافة أجهزة الدولة  وتشجيع  كافة المبادرات  المجتمعية  و التكاتف بين كافة مؤسسات المجتمع. 

_التعاون والمشاركة المجتمعية

 ودعا محافظ مطروح لمزيد من التعاون والمشاركة المجتمعية للمساهمة فى مواكبة جهود الدولة وتقديم المزيد من الخدمات والحياة الكريمة لأهالى المناطق الأكثر  إحتياجاً  بمطروح وكذلك توفير  مزيد من التدريب والتأهيل لتوفير  مزيد من فرص العمل والمشروعات المدرة للدخل للاسر الاكثر احتياجاً  لتحقيق عائد إقتصادى وحياة كريمة لهم .

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محافظ مطروح المؤتمر الحادى عشر المنطقة الروتارية الرعاية الصحية مطروح

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