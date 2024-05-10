محافظ مطروح: تقديم الدعم لتحقيق الهدف الإنسانىئ والاجتماعى فى خدمة المجتمع المحلى

شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في المؤتمر الحادى عشر للمنطقة الروتارية برئاسة المهندس أيمن نزيه محافظ المنطقة الروتارية 2451 ، وأميمة العايش رئيس لجنة المؤتمر و محافظى روتارى السابقين و الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح.



_الذكاء الإصطناعى

ورحب محافظ مطروح خلال كلمته بإقامة المؤتمر بالعلمين الجديدة ، تحت شعار الذكاء الإصطناعى وتأثير التكنولوجيا فى حياتنا ) وذلك إدراكاً لأهمية التطور التكنولوجي ومواكبة دوره الهام فى حياتنا، ليضاف إلى جهود تعاون المنطقة الروتارية مع محافظة مطروح ودورها فى المشاركة المجتمعية فى المجالات المختلفة خاصة الانسانية منها بالتعاون مع جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتوسع في المشروعات والخدمات المجتمعية بالمناطق الأكثر إحتياجاً ومنها فى مجال توفير مياه الشرب للتجمعات الصحراوية و إقامة محطة تحلية مياه ببرانى بطاقة 50 م3 بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة ، وكذلك تزويد محطة المثانى بوحدتى تحلية تنتج 100 طن يومياً.

_الرعاية الاجتماعية





واوضح انه فى مجال الرعاية الاجتماعية كانت المشاركة فى حفل الزفاف الجماعى بسيوة والمساهمة بأجهزة كهربية للمساهمة فى بناء أسرة مستقرة كذلك دعم المدرسة الفكرية للصم والبكم بملعب خماسى متعدد الأغراض ، و رفع كفاءة القسم الداخلى بالمفروشات بعدد 17 سرير وأدوات مدرسية وملابس رياضية ، وجارى إنشاء منطقة لعب أطفال بالمدرسة

وكذلك إقامة دورة تدريبية للمدرسة الفندقية لعدد 25 طالب ، وتدريب 20 شاب وفتاة من ذوى الهمم على تصنيع الشموع العطرية والرسم على الرمل بالتعاون مع ادارة السياحة والمصايف ووحدة ايادى مصر بالمحافظة.

_الرعاية الصحية

وأضاف انه فى مجال التعاون لتقديم الرعاية الصحية كان منها تزويد مستشفى القصر بعدد 3 عيادات متنقلة ( أطفال نساء باطنه ) لخدمة أهالى المنطقة ورواد شواطئ غرب مطروح ، ورفع كفاءة قسم الحروق وجراحة التجميل وغرفة الأشعة الرقمية وغرفة تحضير الأدوية بقسم الأورام بمستشفى مطروح العام وأجهزة دعم فنى وغيرها ، ودعم مستشفى مطروح العام و الأطفال بعدد 23 فولميتر بشبكة الغاز ، وعدد 3 فلتر لوحدة غسيل الكلي لتشغيل 3 جهاز غسيل كلوى ، ودعم مستشفى الولادة بجهاز تنظيم تيار كهربى بالإضافة إلى القوافل الطبية لخدمة أهالى مطروح منها فى أكتوبر الماضى و الكشف على أكثر من 300 حالة مع إجراء أكثر من 35 عملية مياه بيضاء وزرع عدسات

موجها الشكر للمنطقة الروتارية لجهود التعاون المستمرة كان أخرها اليوم الخميس التبرع بجهاز الفلاش اوتوكلاف للتعقيم لتشغيل جهاز الفاكو بقسم الرمد، مع وجود الأطباء المدربين والتجهيزات الكافية بقسم الرمد والذى يسهم فى الإسراع بإجراء العمليات الجراحية فى العيون كالمياه البيضاء،و قطع القرنيه وغيرها من عمليات الطوارئ لتخفيف العبء على المرضى بدلاً من السفر خارج المحافظة.

وأكد على تقديم كافة الدعم لتحقيق الهدف الإنسانى والاجتماعى فى خدمة المجتمع المحلى والمساهمة فى جهود تنميته بما يواكب اهتمام كافة أجهزة الدولة وتشجيع كافة المبادرات المجتمعية و التكاتف بين كافة مؤسسات المجتمع.

_التعاون والمشاركة المجتمعية

ودعا محافظ مطروح لمزيد من التعاون والمشاركة المجتمعية للمساهمة فى مواكبة جهود الدولة وتقديم المزيد من الخدمات والحياة الكريمة لأهالى المناطق الأكثر إحتياجاً بمطروح وكذلك توفير مزيد من التدريب والتأهيل لتوفير مزيد من فرص العمل والمشروعات المدرة للدخل للاسر الاكثر احتياجاً لتحقيق عائد إقتصادى وحياة كريمة لهم .

1000236123

1000236118

1000236112