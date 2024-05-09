الخميس 09 مايو 2024
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محافظات

لليوم الثانى على التوالى.. قافلة طبية مجانية تفحص مواطنى وادى ماجد فى مطروح

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية

انطلقت فعاليات القافلة الطبية المجانية التى تنظمها مديرية الصحة بمطروح، بمنطقة وادى ماجد غرب مطروح، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتتضمن أعمالها، الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية المختلفة. 

- إطلاق الحملات والمبادرات

وأكد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن جهود الدولة واضحة في إطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية في كل قرى ومراكز المدن الثمانية بمحافظة مطروح، وتوفير العلاج اللازم للمرضى وجميع متطلباتهم الصحية، موضحًا أن العمل على دعم وخدمة المواطنين في شتى المجالات والمجال الصحى على وجه الخصوص من أجل راحتهم وشعورهم بالرضا التام. 

- التخصصات الطبية

وأشار وكيل صحة مطروح إلى أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها (الأطفال- الباطنة– الجراحة- الأسنان- وامراض النساء والتوليد- التثقيف الصحى)، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، بالإضافة لعمل ندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

وفي سياق آخر، كان قد أجرى الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، جولة للمرور على قسم الغسيل الكلوي بمستشفى مطروح العام لمتابعة انتظام سير العمل، والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية، ومدى توافر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ومتابعة الحالة الصحية للمرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم وتذليل أى عقبات إن وجدت. 

-الخدمات الطبية

وفي أثناء المرور على المرضى بقسم الغسيل الكلوي بالمستشفى استمع "سالم" للمرضي واقتراحاتهم، مستبينًا عن آرائهم فى الخدمات الطبية والفريق الطبي، موجهًا بسرعة عمل الصيانة الدورية لإحدى ماكينات الغسيل المعطلة حديثًا والإفادة.

غرب مطروح منطقة وادى ماجد القافلة الطبية المجانية مديرية الصحة بمطروح مطروح

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