ختام امتحانات النقل الثانوى والقراءات للفصل الدراسى الثانى بـ"مطروح الأزهرية"

اختتم طلاب الصفين الأول والثاني الأزهري الثانوي بقسميه (الأدبي- العلمي)، وطلاب معاهد القراءات، اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وسط متابعة جادة من فضيلة الشيخ عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية.

-انضباط اللجان

وتفقد الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح، يرافقه الشيخ عطية سالم، الوكيل الشرعي للمنطقة، لجنة بنين مطروح النموذجي، حيث اطمئن على انضباط اللجان، وناقش الطلاب حول مستوى الأسئلة، وأكد الطلاب أن الأسئلة مطابقة للمناهج الدراسية.

-أعمال تقدير الدرجات

كما وجّه بأهمية تحري الدقة والشفافية خلال أعمال تقدير الدرجات، واعتبار مصلحة الطلاب في المقام الأول، مشددًا على ضرورة إنهاء النتائج في المواعيد المقررة.

وأدى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوى امتحاناتهم في مادتي الأدب والنصوص والمطالعة، والثقافة الإسلامية والعروض والقافية، والجبر، كما يؤدي طلاب معاهد القراءات اليوم الختامي في مواد الأدب والنصوص، ورسم القرآن الكريم.

وفي سياق آخر، كان قد أعلن فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح عن عقد أمسية دينية لرواد مسجد "القرية الحمراء"، التابع لمدينة الحمام، حول "الدروس المستفادة من غزوة أحد"، تحت رعاية رئيس مجلس إدارة المنظمة، الشيخ عبدالعظيم سالم.

- نشر الإسلام

بدأ اللقاء بحديث الشيخ عاصم حماد، مدير إدارة وعظ الحمام، وعضو المنظمة، عن الغزوات المتنوعة التي قام بها رسول الله والصحابة لنشر الإسلام ونشر دعوة الله، بالإضافة إلى نشر مبادئ العدل والإيمان والرحمة والإنسانية.

وانتقل بالحديث عن غزوة "أحد"، والتي كانت بين المسلمين بقيادة رسول الله- صل الله عليه وسلم- وقريش بقيادة أبي سفيان بن حرب، مبينًا أن المعركة بدأت بانتصار محقق لصفوف المسلمين، وانتهت بهزيمة ثقيلة على المسلمين، وذلك لعدم التزام الرماة بأماكنهم ومخالفة أوامر الرسول.

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