الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ختام امتحانات النقل الثانوى والقراءات للفصل الدراسى الثانى بـ"مطروح الأزهرية"

صورة من الحدث
صورة من الحدث

اختتم طلاب الصفين الأول والثاني الأزهري الثانوي بقسميه (الأدبي- العلمي)، وطلاب معاهد القراءات، اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وسط متابعة جادة من فضيلة الشيخ عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية.

-انضباط اللجان

وتفقد الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح، يرافقه الشيخ عطية سالم، الوكيل الشرعي للمنطقة، لجنة بنين مطروح النموذجي، حيث اطمئن على انضباط اللجان، وناقش الطلاب حول مستوى الأسئلة، وأكد الطلاب أن الأسئلة مطابقة للمناهج الدراسية.

-أعمال تقدير الدرجات

كما وجّه بأهمية تحري الدقة والشفافية خلال أعمال تقدير الدرجات، واعتبار مصلحة الطلاب في المقام الأول، مشددًا على ضرورة إنهاء النتائج في المواعيد المقررة.

وأدى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوى امتحاناتهم في مادتي الأدب والنصوص والمطالعة، والثقافة الإسلامية والعروض والقافية، والجبر، كما يؤدي طلاب معاهد القراءات اليوم الختامي في مواد الأدب والنصوص، ورسم القرآن الكريم.

وفي سياق آخر، كان قد أعلن فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح عن عقد أمسية دينية لرواد مسجد "القرية الحمراء"، التابع لمدينة الحمام، حول "الدروس المستفادة من غزوة أحد"، تحت رعاية رئيس مجلس إدارة المنظمة، الشيخ عبدالعظيم سالم.

- نشر الإسلام

بدأ اللقاء بحديث الشيخ عاصم حماد، مدير إدارة وعظ الحمام، وعضو المنظمة، عن الغزوات المتنوعة التي قام بها رسول الله والصحابة لنشر الإسلام ونشر دعوة الله، بالإضافة إلى نشر مبادئ العدل والإيمان والرحمة والإنسانية.

وانتقل بالحديث عن غزوة "أحد"، والتي كانت بين المسلمين بقيادة رسول الله- صل الله عليه وسلم- وقريش بقيادة أبي سفيان بن حرب، مبينًا أن المعركة بدأت بانتصار محقق لصفوف المسلمين، وانتهت بهزيمة ثقيلة على المسلمين، وذلك لعدم التزام الرماة بأماكنهم ومخالفة أوامر الرسول.

1000235305
1000235305
1000235277
1000235277
1000235302
1000235302
1000235308
1000235308
طلاب الصفين الأول والثاني الأزهري امتحانات الفصل الدراسي الثاني مطروح أعمال تقدير الدرجات انضباط اللجان

مواد متعلقة

انتظام عمل المنصة الإلكترونية.. وكيل "تعليم مطروح" يتابع امتحانات النقل في يومها الثاني

لليوم الثانى على التوالى.. قافلة طبية مجانية تفحص مواطنى وادى ماجد فى مطروح

محافظ مطروح يشهد ورش عمل مؤتمر "سيوة عبر العصور"

محافظ مطروح يوجه بدراسة تعميم إنشاء حضانات على الطراز البيئى بسيوة

"تعليم مطروح": أجواء انضباطية فى امتحانات الفصل الدراسى الثانى بصفوف النقل

محافظ مطروح: توفير 354 فرصة عمل بالقطاع الخاص لشباب المحافظة خلال شهرين

"خريجي الأزهر" بمطروح: الشوري والصبر والثبات أهم دروس غزوة أحد

رئيس الأزهر بمطروح يتفقد لجان النقل الثانوي

الأكثر قراءة

خرائط الأقمار الصناعية تكشف عن جريمة إسرائيلية كبرى فى رفح.. ماذا يحدث؟

دفاع حسين الشحات يستعين بـ"زين الدين زيدان" لتبرئته من ضرب "الشيبي"

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

بعد الحديث عن حل الأزمة مع "الشحات" وديًا.. محامى محمد الشيبى يفجّر مفاجأة

أحمد شوبير يُفجّر مفاجأة بشأن مستقبل على معلول مع الأهلى

محامى الشحات للمحكمة: ما فعله موكلى رد فعل على إهانة "الشيبى" لجماهير الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى فى القاهرة لترؤس اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

حماس تؤكد التزامها بموافقتها على ورقة الوسطاء رغم اقتحام إسرائيل لرفح

إسرائيل: تهديد بايدن بوقف الأسلحة "مخيب للآمال"

اليوم 216 للعدوان.. 113 ألف شهيد ومصاب فى الحرب على غزة