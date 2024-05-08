الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يشهد ورش عمل مؤتمر "سيوة عبر العصور"

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال فعاليات ورش العمل

شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، إحدى فعاليات ورش العمل التى تقام ضمن أعمال مؤتمر:"سيوة عبر العصور– دراسات بيئية فى التراث والموروث"،

وينظم  المؤتمر اتحاد الأثريين المصريين تحت رعاية محافظ مطروح الفترة من 7- 10 مايو، وذلك بقاعة مركز الصناعات الحرفية واليدوية بالواحة، وبحضور الدكتور أيمن وزيرى أمين عام المؤتمر ورئيس اتحاد الأثريين المصريين، والدكتور محمد جابر المغربي عميد كلية الآثار واللغات جامعة مطروح والدكتور ضياء زهران منسق عام المؤتمر، والدكتور خالد سعد المجلس الأعلى للآثار، ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة، ومحمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بالمحافظة وممثلي المنظمات والهيئات العلمية والطلاب. 

فعاليات ورش العمل

وأشاد محافظ مطروح، بفعاليات ورش العمل وما تتضمنه من مناقشات علمية وبحثية، تثري مزيدا من المعلومات عن معالم وآثار مطروح  الممتدة عبر العصور. 

واستعرض الدكتور عبدالعزيز الدميرى رئيس منطقة آثار مطروح وسيوة، تاريخ مطروح الممتدة ومرور عدد من الحضارات القديمة والشواهد والأدلة بالمحفورات والآثار لعدد من المعابد، كما تناول شواهد أهم الاكتشافات الأثرية والحديثة بمطروح وسيوة.

تاريخ سيوة قديمًا  

كما تناول عدد من الأساتذة والمتخصصين خلال ورش العمل عددا من المناقشات البحثية والمشاركات في أعمال المؤتمر، منها طبعات أقدم بشرية وغير بشرية بسيوة وتاريخ سيوة قديما، والعمارة التقليدية في واحات مصر الغربية، ومنها قلعة شالى القديمة، ودراسة حول واقع العمل والحفائر الأثرية وأهم ملامح السياسية المصرية مع الحدود المصرية خلال عصر الدولة الحديثة.

وعمارة الكرشيف في ضوء السمات المعمارية بواحة سيوة، وزيوس أمون من منظور مفهوم الوحى الآلهى ومظاهر الدعاية السياسية والدينية في واحة سيوة، وأثر البيئة على المعالجات المعمارية، وطراز المقابر بواحة سيوة خلال العصر البطلمى والروماني، وملاحظات حول القيمة الحضارية والأثرية لمعابد الواحات المصرية (معبد هيبس نموذجا).

التراث السياحي العلاجي في واحة سيوة بين الماضي والحاضر

وكذلك المقومات الطبيعية والتراثية في الواحات المصرية سيوة نموذجا، وأطلس التراث الثقافي بسيوة، ودبلوماسية التراث لاتحاد الأوروبي وآليات الحفاظ على التراث الثقافي في شمال إفريقيا سيوة كدراسة حالة، والتراث السياحي العلاجي في واحة سيوة بين الماضي والحاضر، ومزيد من المحاضرات النظرية والتطبيقية في المواقع الأثرية والتراثية، والمعالم السياحية والمناقشات خلال فعاليات المؤتمر الذى بدأ، أمس الثلاثاء، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

محافظ مطروح خلال فعاليات ورش العمل
محافظ مطروح خلال فعاليات ورش العمل
جانب من فعاليات ورش العمل
جانب من فعاليات ورش العمل
جانب من فعاليات ورش العمل
جانب من فعاليات ورش العمل
جانب من فعاليات ورش العمل
جانب من فعاليات ورش العمل
جانب من فعاليات ورش العمل
جانب من فعاليات ورش العمل
جانب من فعاليات ورش العمل
جانب من فعاليات ورش العمل
محافظ مطروح مطروح التراث والموروث سيوة عبرالعصور ورش العمل

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