محافظ مطروح يوجه بدراسة تعميم إنشاء حضانات على الطراز البيئي بسيوة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء، خلال زيارته الميدانية لمدينة سيوة، حضانة أغورمي الجديدة المنشأة على الطراز البيئي، يرافقه محمد بكر رئيس مدينة سيوة والدكتورة دار السلام حسين مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح وعدد من مشايخ وشباب سيوة.

_الطراز البيئي

وتم إنشاء مبنى الحضانة على الطراز البيئي الذي يتناسب مع طبيعة المناخ بسيوة كنموذج جديد يراعى الالتزام بالنظام البيئي وطبيعته الجافة والحارة بسيوة، وذلك من خلال تبطين المباني بخامات بيئية كخشب الجزوارين بما يخفف على الأطفال الإحساس بدرجات الحرارة العالية ويمتص الرطوبة، مع استكمال دهان المباني من الخارج بطبقة الكرشيف البيئية.

_تركيب ألواح الطاقة الشمسية

ورحب محافظ مطروح بدراسة تعميم التجربة بالواحة وإنشاء الحضانات الجديدة بقري الواحة بالالتزام بالطابع البيئي والحفاظ عليه مع تركيب ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء.

وتعد الحضانة الجديدة مجهزة لاستيعاب ٧٥ طفلًا ومزودة بمنطقة كيدز آريا للأطفال، وكاميرات مراقبة ونظام إطفاء الحريق.

_التراث البيئي

وأكد اللواء خالد شعيب دعم مثل هذه النماذج من المباني والمشروعات التي تحافظ على التراث البيئي المميز للواحة والعمل على إنشاء المزيد منها، لما تتيحه من خلق مزيد من فرص العمل للشباب وخدمة أهالي الواحة.

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