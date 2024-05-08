محافظ مطروح: إنشاء عدد من المنشآت للحفاظ على التاريخ والتراث

رحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضيوف المحافظة المشاركين في مؤتمر “سيوة عبرالعصور–دراسات بيئية في التراث والموروث” الذي تم عقده بواحة سيوة، مشيرًا إلى أن محافظة مطروح كثاني أكبر المحافظات تعد أهم المقاصد السياحية المصرية لما تتمتع به من تعدد وتنوع سياحى بين السياحة الأثرية والعلاجية والترفيهية والثقافية والمؤتمرات وغيرها بما تضمه من آثار ورمال وعيون مياه طبيعية وغيرها خاصة بسيوة بهويتها الفريدة والمميزة عبر العصور والحضارات المتعاقبة الرومانية والإسلامية والحديثة ما بين معبد أمون ومعبد تتويج الإسكندر وجبل الموتى وحمام كليوباترا وصولًا إلى قلعة شالي ومبانى الكرشيف وبمرسى مطروح العاصمة يوجد العديد من الاثار كبقايا معبد رمسيس الثانى بأم الرخم، وشاطئ حمام كليوباترا وكهف روميل وغيرها.

_الحفاظ على التاريخ والتراث



وأكد أن محافظة مطروح عملت بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار للحفاظ عليه تعظيمًا لتاريخ المحافظة وتراثها وليضعها فى المكانة العالمية وليس المحلية فقط، مشيرا إلى أنه تم إنشاء عدد من المنشآت للحفاظ على التاريخ والتراث ومنها متحف لتراث مطروح ضمن مكونات مكتبة مصر العامة وكذلك إنشاء متحف إقليمي لآثار مطروح يضم أكثر من ألف قطعة.



بالإضافة إلى تطوير عدد من المناطق السياحية والاثرية كذلك تمت أعمال التطوير والتنسيق الحضارى لتحسين الصورة البصرية وسط الواحة بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضارى بما يتلائم مع الطابع البيئى خاصة حول قلعة شالي.

_المهرجانات الفلكلورية والتراث

وأشار إلي العمل على تطوير الصناعات التراثية والحفاظ عليها مع تدريب وتأهيل الشباب فى مجال الصناعات الغذائية والبيئية والحرفية كالكليم والجريد والمشغولات الذهبية والفضية بهدف الحفاظ على التراث البيئى وتوفير فرص عمل للشباب، ومشاركتهم فى المعارض والمحافل الداخلية والخارجية والمشاركة وتنظيم عدد من المهرجانات الفلكلورية والتراث، كمهرجان الهجن والفروسية وغيرها بما تحمله من تراث وعادات أصيلة ومميزة لأهالى مطروح مؤكدا على أهمية تسليط الضوء والترويج لكافة الامكانيات والموارد المتاحة خاصة السياحية بالتوازى مع الأهمية الاقتصادية للقطاع السياحى وكيفية الإستغلال الأمثل للثروات الطبيعية والسياحية الفريدة مقدما الشكر لاتحاد الأثريين المصريين في تنظيم المعرض مع أهمية الخروج بتوصيات فاعلة قابلة للتطبيق.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمه اتحاد الأثريين المصريين بسيوة بعنوان :"سيوة عبرالعصور–دراسات بيئية فى التراث والموروث "،بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء اشرف ابراهيم السكرتير العام،والنائبة فتحية السنوسي عضو مجلس النواب والدكتور أيمن وزيرى أمين عام المؤتمر ورئيس اتحاد الأثريين المصريين، والدكتور محمد جابر الغمرى عميد كلية السياحة جامعة مطروح والدكتور ضياء زهران منسق عام المؤتمر، والدكتور خالد سعد المجلس الاعلي للآثار، ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة ومحمد انور مدير عام السياحة والمصايف بالمحافظة وممثلي المنظمات والهيئات العلمية والطلاب ومشايخ وشباب سيوة والقيادات التنفيذية بمطروح وسيوة.

مؤتمر سيوة عبرالعصور– دراسات بيئية فى التراث والموروث

مؤتمر سيوة عبرالعصور– دراسات بيئية فى التراث والموروث

مؤتمر سيوة عبرالعصور– دراسات بيئية فى التراث والموروث

مؤتمر سيوة عبرالعصور– دراسات بيئية فى التراث والموروث

مؤتمر سيوة عبرالعصور– دراسات بيئية فى التراث والموروث

مؤتمر سيوة عبرالعصور– دراسات بيئية فى التراث والموروث

مؤتمر سيوة عبرالعصور– دراسات بيئية فى التراث والموروث

مؤتمر سيوة عبرالعصور– دراسات بيئية فى التراث والموروث

مؤتمر سيوة عبرالعصور– دراسات بيئية فى التراث والموروث

مؤتمر سيوة عبرالعصور– دراسات بيئية فى التراث والموروث

مؤتمر سيوة عبرالعصور– دراسات بيئية فى التراث والموروث

مؤتمر سيوة عبرالعصور– دراسات بيئية فى التراث والموروث

مؤتمر سيوة عبرالعصور– دراسات بيئية فى التراث والموروث

مؤتمر سيوة عبرالعصور– دراسات بيئية فى التراث والموروث

مؤتمر سيوة عبرالعصور– دراسات بيئية فى التراث والموروث

مؤتمر سيوة عبرالعصور– دراسات بيئية فى التراث والموروث

مؤتمر سيوة عبرالعصور– دراسات بيئية فى التراث والموروث

مؤتمر سيوة عبرالعصور– دراسات بيئية فى التراث والموروث

مؤتمر سيوة عبرالعصور– دراسات بيئية فى التراث والموروث

مؤتمر سيوة عبرالعصور– دراسات بيئية فى التراث والموروث

مؤتمر سيوة عبرالعصور– دراسات بيئية فى التراث والموروث

مؤتمر سيوة عبرالعصور– دراسات بيئية فى التراث والموروث

مؤتمر سيوة عبرالعصور– دراسات بيئية فى التراث والموروث

مؤتمر سيوة عبرالعصور– دراسات بيئية فى التراث والموروث

مؤتمر سيوة عبرالعصور– دراسات بيئية فى التراث والموروث

مؤتمر سيوة عبرالعصور– دراسات بيئية فى التراث والموروث

مؤتمر سيوة عبرالعصور– دراسات بيئية فى التراث والموروث

مؤتمر سيوة عبرالعصور– دراسات بيئية فى التراث والموروث

مؤتمر سيوة عبرالعصور– دراسات بيئية فى التراث والموروث

مؤتمر سيوة عبرالعصور– دراسات بيئية فى التراث والموروث

مؤتمر سيوة عبرالعصور– دراسات بيئية فى التراث والموروث

مؤتمر سيوة عبرالعصور– دراسات بيئية فى التراث والموروث

مؤتمر سيوة عبرالعصور– دراسات بيئية فى التراث والموروث

مؤتمر سيوة عبرالعصور– دراسات بيئية فى التراث والموروث

مؤتمر سيوة عبرالعصور– دراسات بيئية فى التراث والموروث

مؤتمر سيوة عبرالعصور– دراسات بيئية فى التراث والموروث

مؤتمر سيوة عبرالعصور– دراسات بيئية فى التراث والموروث

مؤتمر سيوة عبرالعصور– دراسات بيئية فى التراث والموروث

مؤتمر سيوة عبرالعصور– دراسات بيئية فى التراث والموروث

مؤتمر سيوة عبرالعصور– دراسات بيئية فى التراث والموروث

مؤتمر سيوة عبرالعصور– دراسات بيئية فى التراث والموروث