الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ مطروح يطمئن على تيسير إجراءات التصالح فى مخالفات البناء (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة سيوة بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والنائبة فتحية السنوسي عضو مجلس النواب ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة. 

_تطبيق القانون الجديد

 واطمئن محافظ مطروح، على تيسير إجراءات التصالح مع اليوم الأول لتطبيق القانون الجديد، موجها بوضع الملصقات واللافتات الموضحة بتيسير الإجراءات وكيفية تقديم المواطنين بالقانون الجديد والرد على استفساراتهم، مشيدا بجهود وزارة التنمية المحلية في تعريف  وتأهيل القيادات التنفيذية والعاملين بالمراكز التكنولوجية بمركز التدريب التابع للوزارة بسقارة. 

_وضع الملصقات واللافتات

ووجه بوضع الملصقات واللافتات الموضحة بتيسير الإجراءات، مشيدا بجهود وزارة التنمية المحلية في تعريف وتأهيل القيادات التنفيذية والعاملين بالمراكز التكنولوجية  بمركز التدريب التابع للوزارة بسقارة. 

_أهمية قانون التصالح

كما تابع محافظ مطروح، جاهزية المراكز التكنولوجية بمدن المحافظة لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال  طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بمدن ومراكز المحافظة ابتداء من اليوم الثلاثاء  مؤكدا على أهمية قانون التصالح  الذى يسهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

_تقديم الدعم الكامل

وشدد محافظ مطروح، على رؤساء المدن والمراكز التكنولوجيه بمراكز المدن بتيسير الاجراءات  المواطنين، مع تقديم الدعم الكامل لهم والرد على كافه الاستفسارات الخاصه بإجراءات التصالح وخاصه الجاهزيه لاستقبال المواطنين للتقديم، مع  إستيفاء شهاده بيانات التصالح، وأيضا بحث الحالات التي سبق وأن قدمت في ظل قانون التصالح رقم ١٧  والتوجيه بسرعه الانتهاء من تحويلها إلى اللجان لبحثها خاصة المستوفية منها، بالإضافة إلى التوجيه للمتغيرات المكانية بسرعه التعامل مع الشهادات المقدمة وتدقيقها خلال المدة الزمنيه المقررة، موجها الي اللجنه المركزيه على مستوى المحافظه بالمتابعة اليومية وتذليل ايه عقبات مع ارشاد وإعلام المواطنين بالمستندات وكافة الأوراق والإجراءات المطلوبة بما يحقق مزيد من معدلات الأداء لخدمة المواطنين في أعمال التصالح. 

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تيسير اجراءات المواطنين مجلس مدينة سيوة محافظ مطروح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين مطروح

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