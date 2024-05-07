"صحة مطروح" تطلق قافلة طبية مجانية بمنطقة وادي الرمل غدا

تنظم مديرية الصحة بمطروح، قافلة طبية مجانية بمنطقة وادى الرمل التابعة للإدارة الصحية بمطروح يومي الأربعاء والخميس (8 - 9) مايو الجاري، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، تتضمن الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية المختلفة.

دعم وخدمة المواطنين

وقال الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن جهود الدولة واضحة في اطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية في كافة قرى ومراكز المدن الثمانية بمحافظة مطروح وتوفير العلاج اللازم للمرضى وكافة متطلباتهم الصحية، مشيرا إلى العمل على دعم وخدمة المواطنين في شتى المجالات والمجال الصحى على وجه الخصوص من اجل راحتهم وشعورهم بالرضا التام.

ندوات التوعية الصحية

وأوضح أنه تم إعداد وتجهيز كل ما يخص اعمال القافلة لخدمة أهالينا بمنطقة وادى الرمل غرب مطروح والقري والتجمعات المجاورة لهاـ مشيرا إلى أن القافلة يجرى تنفيذها تحت اشراف الدكتور حجازي احمد منسق القوافل العلاجية بالمديرية وتضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - وأمراض النساء والتوليد- التثقيف الصحي)، بالإضافة الي تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والاشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، بالإضافة لعمل ندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

نشر الوعى بالقضية السكانية

أكد أن هذه القوافل الطبية العلاجية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة المصرية في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة مطروح وتنفيذًا لرؤية القيادة السياسية، مشيرا إلى أن ندوات التوعية والتثقيف تتضمن نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، واستمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للنهوض بمستوى الخدمة الطبية وبذل أقصى الجهود لتوفير الخدمة الطبية التشخيصية والعلاجية لجميع المواطنين وبصفة مستدامة.