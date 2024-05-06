الإثنين 06 مايو 2024
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وكيل "صحة مطروح" يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي احتفالا بعيد القيامة وأعياد الربيع

صورة من الحدث
صورة من الحدث

انتشرت الفرق الطبية بالعيادات المتنقلة، اليوم الإثنين، بمحيط الكنائس والمتنزهات العامة بمحافظة مطروح، وذلك في اطار خطة مديرية الصحة للتأمين الطبي للكنائس واماكن متنزهات المواطنين اثناء فترات الاحتفالات بعيد القيامة والاحتفال بعيد شم النسيم واعياد الربيع. 

تقديم الخدمات الطبية للمواطنين

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح انه يتم تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية في الصحة العامة بإلإضافة إلى تكثيف تواجد فرق التوعية والتواصل المجتمعى لتقديم التوعية الصحية للمواطنين حول المبادرات الرئاسية.

التأمين الطبى

وأشار إلي أنه يتابع ميدانيًا خطة التأمين الطبى للإحتفالات على مدار ٢٤ ساعة ومتابعة تقديم خدمات طبية متميزة حرصا على سلامة وصحة المواطنين مؤكدا علي ان العيادات المتنقلة متواجدة بمحيط مختلف الكنائس بنطاق محافظة مطروح ومختلف المتنزهات العامة وخاصة بالادارات الصحية المشاركة ضمن خطة التأمين الطبي للاحتفالات بأعياد الربيع وعيد القيامة المجيد. 

يأتي ذلك تزامنًا مع احتفالات عيد القيامة المجيد والإحتفال بعيد شم النسيم وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

رفع درجة الاستعداد بمستشفيات مطروح 

وفي سياق آخر، كان قد قال د.مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بـ مطروح، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى داخل المنشآت الطبية بالمحافظة وزيادة اعداد الأطباء بأقسام الإستقبال والطوارئ، والتأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك التأكيد على توافر أكياس الدم ومشتقاته بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم التخزينية على مستوى المحافظة وتواجد التخصصات الطبية وفرق التمريض لاستقبال أي حالات مرضية؛ استعدادًا لاستقبال موسم الأعياد (عيد القيامة المجيد - شم النسيم).

حملات مراقبة الأغذية 

أكد وكيل صحة مطروح، تكثيف حملات مراقبة الأغذية، للتأكد من سلامة وجودة الأغذية التي يتم تداولها خاصة الأسماك المملحة والمدخنة، واخذ عينات من الفسيخ والسردين والرنجة والأسماك الطازجة والأطعمة المطهوة والطازجة لفحصها وضبط أي أغذية مشكوك فيها، وإعدام ما يظهر عدم صلاحيته، إضافة إلى حملات صحة البيئة للتأكد من سلامة الإجراءات الصحية بأماكن تجمعات المواطنين.

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الفرق الطبية محيط الكنائس والمتنزهات العامة احتفالا بأعياد الربيع محافظة مطروح مطروح

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