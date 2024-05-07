الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضمن برنامج "أهل مصر".. شباب المحافظات الحدودية يزورون شواطئ مطروح

شواطئ مطروح
شواطئ مطروح

تواصل الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح متمثلة في إدارة الشباب، تنفيذ فعاليات اللقاء المجمع للبرنامج الرئاسي العاجل "أهل مصر"، وذلك بزيارة لشواطئ مطروح الساحرة، ومنهم شاطئ عجيبة، وسط سعادة وانبهار من أبناء المحافظات الحدودية.

_تبادل الرؤى والأفكار والثقافات

وأكد  الدكتور وليد رفاعى وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، أن الهدف من البرنامج هو تبادل الرؤى والأفكار والثقافات من مختلف محافظات مصر الحدودية، ودمج شباب وفتيات تلك المحافظات مع بعضهم البعض، فضلا عن التعريف بالأماكن السياحية، حيث يشارك فى هذا المجمع ما يقارب ١٦٠ شابا وفتاة من مختلف المحافظات الحدودية وهم "أسوان- البحر الأحمر- الوادى الجديد- شمال سيناء- ومطروح".

كان قد شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، فعاليات احتفالية استقبال أبناء المحافظات الحدودية المشاركين في اللقاء المجمع للبرنامج الرئاسي أهل مصر التي تستضيفه محافظة مطروح في الفترة 5 مايو حتي 9 مايو 2024، وذلك بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، والعمدة عبدالكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، واللواء محمد الغباري والدكتور أحمد السهم منسق عام برنامج أهل مصر، والدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأبناء المحافظات الحدودية.
 

ورصدت "الدستور" الفعاليات التي بدأت بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم عرض فيديو عن استقبال المشاركين في البرنامج الرئاسي أهل مصر من المحافظات الحدودية، ثم عرض فيديو عن معالم محافظة مطروح السياحية. 

استضافة البرامج الكبرى

وأكد الدكتور وليد رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، أن الدكتور أشرف صبحى  وزير الشباب والرياضة وضع ثقته الكاملة بمحافظة مطروح لاستضافة مثل هذه البرامج الكبرى، ومنها برنامجنا الذي يجمعنا حاليا "أهل مصر". 

كما شرفت محافظة مطروح، باحتضان العديد من البرامج الشبابية والأحداث الرياضية الكبرى خلال الفترة الماضية، ومنها استضافة الأوليمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية، وكأس المحافظات الحدودية لكرة القدم، وبطولة الاتحادات النوعية بواحة سيوة، وبالأمس القريب شهدت مطروح أيضًا استضافة معسكر متطوعي وزارة الشباب والرياضة Yly من جميع أنحاء الجمهورية.

أبناء المحافظات الحدودية برنامج أهل مصر شاطئ عجيبة محافظة مطروح مطروح

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