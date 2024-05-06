بمشاركة أبناء المحافظات الحدودية.. ندوة عن مكافحة الإدمان وتعاطى المخدرات بشباب ورياضة مطروح

قال الدكتور وليد رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، إن الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة، نفذت بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح متمثلة في إدارة الشباب، ندوة عن مكافحة الإدمان وتعاطى المخدرات، وذلك بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بحضور الدكتور أحمد السهم منسق عام برنامج أهل مصر، وجميع وفود المحافظات الحدودية المشاركين باللقاء المجمع، خلال الفترة من ٥ وحتى ٩ مايو الجارى.

- تبادل الرؤى والأفكار

وأوضح الدكتور وليد رفاعى أن الهدف من برنامج أهل مصر هو تبادل الرؤى والأفكار والثقافات من مختلف محافظات مصر الحدودية، ودمج شباب وفتيات تلك المحافظات مع بعضهم البعض، فضلًا عن التعريف بالأماكن السياحية، حيث يشارك فى هذا المجمع ما يقارب ١٦٠ شابًا وفتاة من مختلف المحافظات الحدودية وهى "أسوان، البحر الأحمر، الوادى الجديد، شمال سيناء، ومطروح".

وأكد أن ذلك يأتى برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وبتوجيهات نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب.

وفي سياق آخر، كان قد قال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، أمس الأحد، إن كلية الآثار واللغات اختتمت فعاليات دورة تدريبية لطلابها بعنوان: "الآثار البحرية وأساسيات العمل الأثري تحت الماء"، بالتعاون مع الإدارة العامة للآثار الغارقة، والإدارة العامة للوعي الأثري، ووحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار، وقطاع المتاحف متمثلًا في متحف الإسكندرية القومى، في الفترة من 30 أبريل حتى 4 مايو.

زيادة الوعي الأثري

وأوضح الدكتور مصطفى النجار أن الهدف الرئيسي من الدورة التدريبية زيادة الوعي الأثري لدى الطلاب، من خلال أساتذة متخصصين من إدارة الوعي الأثري بالإدارة المركزية للآثار الغارقة، مؤكدًا حرص الجامعة على إضافة خبرات ومهارات جديدة لطلابها.