بمشاركة 6 محافظات حدودية.. انطلاق فعاليات احتفالية برنامج "أهل مصر " بمطروح

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، منذ قليل، فعاليات احتفالية استقبال أبناء المحافظات الحدودية المشاركين في اللقاء المجمع للبرنامج الرئاسي أهل مصر والتي تستضيفة محافظة مطروح في الفترة 5 مايو وحتي 9 مايو 2024 وذلك بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والعمدة عبدالكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح واللواء محمد الغباري والدكتور أحمد السهم منسق عام برنامج أهل مصر والدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح وعددا من القيادات التنفيذية والشعبية وأبناء المحافظات الحدودية



ورصدت الدستور الفعاليات والتي بدأت بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم عرض فيديو عن استقبال المشاركين في البرنامج الرئاسي أهل مصر من المحافظات الحدودية ثم عرض فيديو عن معالم محافظة مطروح السياحية.

استضافة البرامج الكبرى

وأكد الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، علي ان الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وضع ثقته الكاملة بمحافظة مطروح لاستضافة مثل هذه البرامج الكبرى ومنهم برنامجنا الذي يجمعنا حاليا "أهل مصر". كما شرفت محافظة مطروح باحتضان العديد من البرامج الشبابية والاحداث الرياضية الكبرى خلال الفترة الماضية، ومنها استضافة الاولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية، وكأس المحافظات الحدودية لكرة القدم، وبطولة الاتحادات النوعية بواحة سيوه، وبالأمس القريب شهدت مطروح أيضًا إستضافة معسكر متطوعي وزارة الشباب والرياضة Yly من جميع انحاء الجمهورية.

الشباب والرياضة

واوضح أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح هو الأب الروحي لكل مطروحي راعى الشباب والرياضيين بالإقليم، الذى لم ولن يتأخر يومًا أو يدخر أي جهد في خدمة هذا الاقليم على مستوى كافة القطاعات بشكل عام، وفى قطاع الشباب والرياضة بشكل خاص ها هو يلبي نداء الشباب كعادته، وللمرة الثانية خلال أقل من أسبوع. الأولى كانت مع ابناءه من جميع انحاء الجمهورية Yly والثانية مع أبناءه من المحافظات الحدودية.

أبناء المحافظات الحدودية

وأشار إلي اهتمام القيادة السياسية بأبناء المحافظات الحدودية، "تجمعنا هذا هو أكبر دليل على اهتمامها بكم وغيرها من الأنشطة والفاعليات الكبرى التي تنفذ لأبناء المحافظات الحدودية، وأنتم تعرفونها جميعًا. أهل مصرو الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية، وكأس مصر للمحافظات الحدودية برنامج تنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية، وغيرها من الأنشطة والفاعليات الكبرى التي ترعاها وزارة الشباب والرياضة.. أنتم حاضر ومستقبل مصر، حافظوا على الأمانة اسعوا واجتهدوا دائما لترتقوا بمصرنا الحبيبة.. فالعزم في صدوركم يهزم الصعاب ويقهر التحديات".

فعاليات احتفالية برنامج "أهل مصر

فعاليات احتفالية برنامج "أهل مصر

فعاليات احتفالية برنامج "أهل مصر

فعاليات احتفالية برنامج "أهل مصر

فعاليات احتفالية برنامج "أهل مصر

فعاليات احتفالية برنامج "أهل مصر

فعاليات احتفالية برنامج "أهل مصر

فعاليات احتفالية برنامج "أهل مصر

فعاليات احتفالية برنامج "أهل مصر

فعاليات احتفالية برنامج "أهل مصر