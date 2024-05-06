مسابقات وعروض ترفيهية.. أهالي مطروح يحتفلون بأعياد الربيع (صور)

نظمت الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح احتفالية اعياد الربيع وشم النسيم وذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والتى تضمنت عدد من الفعاليات الفنية بشاطئ روميل.

أعياد الربيع



وأوضح محمد انور مدير عام إدارة السياحة والمصايف بمطروح، أن الشاطئ والمتنزهات شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين والأطفال احتفالًا بأعياد الربيع مع الاستمتاع بالطقس المعتدل وبين مياه البحر الفيروزية والرمال الناعمة مع إضفاء البهجة على موطني وزوار المحافظة، من خلال الاحتفالية التى تضمنت ألعاب شد الحبل والبلياتشو والتنورة والكرة الطائرة والكراسي الموسيقية وغيرها من المسابقات الترفيهيه وعروض فنون ومسابقات رياضية مع تقديم هدايا قيمه المشاركين كما تستقبل الحدائق والمتنزهات العامة بالمحافظة روادها على مدار اليوم والمساء مع تنظيم عدد من الفعاليات.

بلاغات وشكاوى

وشدد محافظ مطروح على استمرار المتابعة وجاهزية كافة الجهات المعنية بالمحافظة خلال الاحتفالات بأعياد الربيع مع الاقبال السياحى على المحافظة، واستمرار رفع استعدادات المرافق على مدار اليوم لمواجهة أي ظروف طارئة خاصة فى كافة المرافق الخدمية وعلى رأسها مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والصحة وعمل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة مطروح على مدار ٢٤ ساعة لتلقى أى بلاغات أو شكاوى على الخط الساخن ( 114 أو ٠٤٦٤٩٣٣١٥٨ لاتخاذ كافة الاجراءات العاجلة مع مسئولي القطاعات المختلفة لنهو أية مشاكل أو شكاوى



المراقبة والمتابعة المستمرة للاسواق



شدد محافظ مطروح على ضرورة المراقبة والمتابعة المستمرة للاسواق والوقوف على سلامة المعروض من السلع الغذائية حرصا على سلامة وصحة المواطنين من خلال المديرات المعنية من مديرية التموين والطب البيطرى والصحة ومجالس المدن وادارة السياحة ومباحث التموين وغيرها للمرور الدورى، مع الاستعدادات والجاهزية التامة بجميع مستشفيات المحافظة والاطمئنان على توافر الادوية والامصال اللازمة وتواجد الاطقم الطبية من الاطباء والتمريض وجاهزية مرفق الاسعاف لاى طوارئ، مع تيسير الحركة المرورية بالشوارع.

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