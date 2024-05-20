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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الريال السعودى فى مصر اليوم الإثنين 20 مايو 2024

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

يحرص المسافرون إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج على معرفة سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 20 مايو 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري عبر جوجل، حيث شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم وجود حالة من الاستقرار في ختام التعاملات المسائية، ليسجل نحو مبلغ 12.47 جنيه للشراء و12:50 جنيه للبيع بالبنك المركزي المصري، طبق المعلن رسميًا من خلال المنصة الرسمية للبنك على الإنترنت.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 20 مايو 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

وترصد «الدستور» في هذا التقرير سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 20-5-2024، خلال بداية التعاملات في مختلف البنوك المصرية، وسعر باقي العملات طبقًا لآخر تحديثات البنوك من خلال مواقعها على الإنترنت وهي كالتالي:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، سجل أمام الجنيه المصري 12.48 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 12.47 جنيه للشراء و12.51 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 12.38 جنيه للشراء و12.51 جنيه للبيع في بنك cib.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 12.48 جنيه للشراء و12.50 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 12.61 جنيه للشراء و12.62 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 12.44 جنيه للشراء و12.51 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الدولار 

سجل الريال السعودي اليوم الاثنين 20 مايو 2024 في مصر مقابل الدولار 1 ريال سعودي يعادل 0.27 الدولار الأمريكي.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الأحد 19-5-2024

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

أسعار العملات في مصر اليوم في البنك المركزي المصري

متوسط سعر الدولار اليوم الإثنين: 46.80 جنيه للشراء، و46.90 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 50.87 جنيه للشراء، و51 جنيهًا للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين: 59.43 جنيه للشراء، و59.57 جنيه للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم الإثنين: 12.47 جنيه للشراء، و12.50 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين: 152.36 جنيه للشراء، و152.73 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 12.74 جنيه للشراء، و12.76 جنيه للبيع.

يشار إلى أن هذه الأرقام تعتمد على البيانات المنشورة حول أسعار العملات اليوم الإثنين على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

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