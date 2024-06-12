عاجل.. "الأعلى للإعلام" يعلن حجب المنصات غير المرخصة لمدة 3 أشهر (فيديو)

أعلن كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن قرار جديد يتعلق بحجب المنصات الإلكترونية غير المرخصة لمدة 3 أشهر في حال عدم توفيق أوضاعها، وجاء هذا القرار بتوجيه من رئيس الجمهورية قبل عدة شهور.

وأوضح جبر، خلال حديثه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن القرار يأتي استنادًا إلى ما رصده المجلس من محتوى لا يتناسب مع القيم الدينية والهوية الوطنية، ويهدف القرار أيضًا إلى إصدار ضوابط وتعليمات لتهيئة بيئة مناسبة لتعزيز التسويق الإلكتروني في مصر.

وأشار إلى أهمية تنظيم القطاع الرقمي، حيث يبلغ حجم التجارة الإلكترونية عالميًا 6 تريليون دولار، بينما تستحوذ مصر على 100 مليار جنيه فقط من هذا الرقم، ولتعزيز القدرة التنافسية بين الشركات، يجب وضع ضوابط فعّالة.

وأخيرًا، كشف "جبر" أن المنصات المستهدفة تركز على 4 قواعد رئيسية: المثلية، التطرف، العنف، والإلحاد، مشيرا إلى وجود قنوات تنتج محتوى يحفز على المثلية بقيمة 33 مليون دولار سنويًا، وتحظى بدعم سياسي.