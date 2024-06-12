المراجعة النهائية لمادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024 وأهم الأسئلة المتوقعة

تصدرت المراجعة النهائية لمادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024 قائمة بحث واهتمام كبير من طلاب الصف الثالث الثانوي العام، خلال الأيام الجارية، كونها أول المواد المضافة للمجموع بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وإحدى أكثر الامتحانات المثيرة لقلق الطلاب؛ لكثرة فصوله منها الأدب والبلاغة والنحو والقراءة والنصوص والقصة.

المراجعة النهائية لمادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024

ويستعرض "الدستور" المراجعة النهائية لمادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024 وأبرز الأسئلة المتوقعة في الامتحان، والتي يقدمها الأستاذ مهتدي سلطان، المعلم والخبير في مادة اللغة العربية للمرحلة الثانوية.

ويعتمد "سلطان" في تقديم المراجعة النهائية لمادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024 على أبرز الأسئلة في الأدب والبلاغة والنحو والقراءة والنصوص والقصة ونماذج أسئلة الامتحان والإجابة عليها بشكل مبسط يتناسب مع جميع الطلاب.

المراجعة النهائية لمادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024

المراجعة النهائية لمادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024

عدد أسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024

ووفقا لما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن أسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 ستكون 55 سؤالًا، من بينها 4 أسئلة مقالية يتم الإجابة عنها فى ورقة الإجابة المخصصة لذلك.

وخصصت الوزارة 3 ساعات للإجابة على أسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.

توزيع درجات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024

وأوضحت "التربية والتعليم"، أن مجموع درجات امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024 للشعبتين الأدبية والعلمية من 80 درجة، موزعة على النحو التالي:-

أسئلة النصوص بواقع 20 درجة.

النحو بواقع 20 درجة.

أسئلة الأدب بواقع 6 درجات.

بلاغة بواقع 6 درجات.

14 درجة لسؤال التعبير.

8 درجات لسؤال القراءة.

6 درجات لأسئلة القصة.

قد يهمك..

كيف يمكن تقوية الذاكرة في امتحانات الثانوية العامة؟

لطلاب الثانوية العامة.. نصائح حول أفضل أوقات المذاكرة صباحًا ومساءً

هل يوجد درجات رأفة في الثانوية العامة 2024

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تستعيد ذاكرتك ليلة الامتحان؟

موعد امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان اللغة العربية يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 1445.

ويبدأ الطلاب الامتحانات الساعة التاسعة صباحًا ويستمر لمدة 3 ساعات، على أن ينتهي في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.