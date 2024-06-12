سعر الفراخ البيضاء والكتاكيت والبيض فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 12-6-2024

يتابع الملايين من المواطنين سعر الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن؛ نظرا لأهميته على السفرة المصرية ويعد من الوجبات الأساسية للمصريين سواء في الإفطار أو الغذاء خاصة للأطفال وتكوين بينيتهم الجسمانية.

سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 12-6-2024

استقرار في سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 12-6-2024 في الأسواق المصرية مع توفير الأعلاف الداجنة في اللازمة وكافة مقاومات صناعة الثروة الداجنة وجاءت أسعار الطيور في الأسواق المصرية كما يلي:-

كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار سجل نحو 90 جنيها وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 95 جنيها.

كيلو الفراخ الفراخ البلدي في المزارع للتجار سجل نحو 125 جنيها وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 130 جنيها.

كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار سجل نحو 110 جنيهات وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 115 جنيها.

كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار سجل نحو 70 جنيها وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 75 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 12-6-2024

سعر الكتكوت البلدي الحر عمر يوم يتراوح من 7.50 إلى 7.75 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي المشعر عمر يوم يتراوح من 7.75 إلى 8.00 جنيهات.

سعر الكتكوت البلدي الهجين عمر يوم يتراوح من 8.25 إلى 8.50 جنيه.

سعر الكتكوت الروزي للتسمين عمر يوم يتراوح من 20.50 إلى 21 جنيها.

سعر الكتكوت الروزي الفيومي عمر يوم يتراوح من 18.00 إلى 18.25 جنيه.

سعر الكتكوت الجميزة عمر يوم يتراوح من 18.00 إلى 18.25 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو شيفر بيور يتراوح من 17.00 إلى 17.25 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض فوق 42 جرام يتراوح من 27.50 إلى 27.75 جنيه.

أسعار البيض اليوم الأربعاء 12-6-2024

كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار وصلت إلى 130 جنيها وفي المحلات التجارية نحو 135 جنيها.

كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار وصلت إلى 144 جنيها وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 149 جنيها.

كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار وصلت إلى 148 جنيها وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 151 جنيها.

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