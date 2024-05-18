السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري

استقر سعر  الريال السعودي بمنتصف تعاملات اليوم السبت 18 مايو 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة بالتزامن مع الاجازة الاسبوعية للبنوك خلال يومي الجمعة والسبت.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة 

 وشهد سعر الريال السعودي تراجع خلال الأيام الماضية بعد وصول الدفعة الثانية من اموال راس الحكمة، لذا دائمًا يرغب الكثير من المواطنين في معرفة سعر الصرف للريال السعودي؛ لأنه يترتب عليه الكثير من المعاملات اليومية.

جاء سعر الريال السعودي اليوم نحو 12.49 جنيه للشراء، و12.53 جنيه للبيع بحسب البنك المركزي.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الدولار 

سجل الريال السعودي اليوم السبت 18 مايو 2024 في مصر مقابل الدولار 1 ريال سعودي يعادل 0.27 الدولار الأمريكي. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجل الريال السعودي اليوم في بنك مصر 12.49 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي مستوى 12.49 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية 12.47 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB بقيمة 12.45 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

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سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

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سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 17-5-2024 مقابل الجنيه المصرى

سجل الريال السعودي في بنك قناة السويس بقيمة 12.45جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع.

 سعر الريال السعودي اليوم مقابل الليرة السورية

سجل الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني 12.41 جنيه للشراء، و12.54 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مستوى 12.47 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي بنك البركة الإسلامي إلى نحو 12.42 جنيه للشراء و12.51 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي نحو 12.47 جنيه للشراء و12.50 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي بنك الاستثمار العربي بنحو 12.46 جنيه للشراء و12.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 12.67 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم السبت، 1 ريال سعودي يعادل 3.92 ليرة سورية.

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سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

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