مقتل شاب على يد شقيقه لخلاف على قطعة أرض شمال أسوان

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، بعد تلقيه طلقة نارية من سلاح خرطوش بحوزة شقيقة الأكبر بقرية المنشية بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، وذلك بعد مشاجرة للخلاف علي قطع أرض.

تفاصيل الواقعة

وترجع التفاصيل عندما تلقى رجال مباحث مركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، إخطارًا يفيد باستقبال شاب بطلق ناري علي خلفية مشاجرة مع شقيقة الأكبر بقرية المنشية التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد محمود العرنوسي للمستشفي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من تحريات الرائد محمود هنيدي، أن المصاب يدعي عاشور عبد الرازق يبلغ من العمر 37 سنة من قرية المنشية مصاب بطلق ناري في الجانب الأيمن، إثر مشاجرة وقعت مع شقيقة بسبب الخلاف علي قطعة أرض.

وقررت مستشفي كوم أمبو المركزي نقله لمستشفى أسوان الجامعي، وتوفي داخل سيارة الإسعاف قبل وصوله المستشفى الجامعي، وتم إعادة الجثة لمشرحة كوم أمبو.

وعلى الفور كثف المباحث الجهود تمكنت من القبض علي الأخ الأكبر قاتل شقيقة الأصغر وبحوزته البندقية المستخدمة في الواقعة.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض علي النيابة العامة.