الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 5 سنوات لـ3 عاطلين بتهمة تزييف العملات المالية وترويجها بالقاهرة

صورة أرشيفية لمتهم
صورة أرشيفية لمتهم

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة تزييف العملات المالية وترويجها في مصر الجديدة.

البداية عندما تلقي قسم مصر الجديدة معلومات تفيد قيام 3 أشخاص بتزييف وترويج العملات المالية، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث من القبض على 3 أشخاص لهم معلومات جنائية قاموا بترويج العملات المالية المزورة واستخدامها في شراء المنتجات، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية عبارة عن عملات محلية وأجنبية مزورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيقات وبعدها تم إحالتهم إلى محكمة جنايات التي أصدرت حكمها في المسبق.

محكمة جنايات القاهرة العباسية 3 عاطلين السجن المشدد 5 سنوات تزييف العملات المالية

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