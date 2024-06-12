الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. استشهاد 6 فلسطينيين برصاص إسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة

استشهاد فلسطيني
استشهاد فلسطيني

استشهد 6 فلسطينيين على الأقل برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، الثلاثاء، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه كان يداهم أماكن مسلحين.

 

وذكر الجيش الإسرائيلي أن 4 من القتلى كانوا مسلحين سقطوا في تبادل لإطلاق النار مع جنود في قرية كفر دان، قرب مدينة جنين الفلسطينية.

 

ويظهر مقطع مصور متداول على منصات التواصل الاجتماعي، لم تتمكن "رويترز" من التحقق من صحته، رجلا أعزل ملقى على الطريق وهو مصاب ويصرخ طلبا لسيارة إسعاف ثم أصيب بالرصاص في فخذه.

 

وتم تصوير المقطع بهاتف محمول عبر نافذة من على ارتفاع ومن مسافة بعيدة.

 

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية، التي كانت محتدمة بالفعل قبل حرب غزة، في ظل غارات متكررة من الجيش الإسرائيلي على فصائل مسلحة، وهجوم مستوطنين يهود على قرى فلسطينية.

 

والضفة الغربية وغزة من الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة مستقلة لهم عليها، وكانت إسرائيل احتلت هذه الأراضي في حرب 1967.

 

وانهارت محادثات السلام، التي توسطت فيها الولايات المتحدة، قبل 10 سنوات.

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