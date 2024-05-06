الإثنين 06 مايو 2024
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محمد الباز

محافظات

"حياة كريمة" تهنئ أقباط مطروح بعيد القيامة المجيد

صورة من الحدث
صورة من الحدث

هنأ المتطوعون في مؤسسة “حياة كريمة” بمحافظة مطروح، الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، حيث توجه وفود من الشباب المتطوعين من المؤسسة لتقديم التهنئة لأقباط مطروح بكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة مرسي مطروح وكان في استقبالهم القيس متي زكريا راعي كنائس مطروح.

_عيد القيامة المجيد


وأكد منسق مؤسسة حياة كريمة بمحافظة مطروح أن تواجد متطوعي المؤسسة للتهنئة ومشاركة الإخوة الأقباط فرحتهم بعيد القيامة المجيد هو تأكيد على الاصلة المصرية وعمق العلاقة والترابط بين نسيجي الأمة، في ظل الأمن والأمان التي تنعم بيه مصرنا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

_المناسبات الوطنية

ووجهت مؤسسة حياة كريمة التهنئة لأقباط مصر ومطروح، بمناسبة عيد القيامة المجيد  «كل عام وأنتم ومصرنا والوطن بكل خير ليظل نسيج واحد رمزًا للترابط وقوة وعظمة الشعب المصري».

وتحرص مؤسسة حياة كريمة على المشاركة في الفعاليات والمناسبات السعيدة في محافظة مطروح، ويظهر شبابها بقوة خلال الاحتفالات بالأعياد والمناسبات الوطنية.

مؤسسة حياة كريمة كنيسة السيدة العذراء مريم مدينه مرسي مطروح عيد القيامة المجيد مطروح

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