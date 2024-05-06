محافظ مطروح: استقبلنا 3.3 آلاف طن قمح حتى الآن بصومعة الحمام

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على ضرورة المراقبة المستمرة للأسواق ومنع أى تجاوزات مع الاطمئنان على كميات الوارد من القمح بصومعة الشمامة بالحمام.

جاء ذلك خلال إجتماع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مع المهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين بمطروح بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام.

3.3 آلاف طن قمح

وأوضحت مدير عام مديرية التموين بمطروح أن الوارد بصومعة تخزين القمح بالشمامة وصل إلى ٣،٣ آلاف طن

مع استمرار متابعة الوارد والتيسير على المزارعين مع الالتزام بضوابط التوريد وجودة المنتج وفقا للمواصفات الفنية من خلال الجهات المعنية من مديرية التموين وهيئة الرقابة على الغذاء ومديرية الزراعة والمراقبة بقري بنجر الحمام والموازين

المتابعه المستمرة للأسواق

من ناحية أخرى أكدت مديرة التموين على المتابعه المستمرة للأسواق وتكثيف الحملات بمشاركة مباحث التموين والطب البيطرى والصحة للوقوف على سلامة المعروض من السلع ومراقبة الاعلان عن الاسعار حيث تم تخفيض عدد من السلع خلال الفترة الأخيرة،كما يتم المتابعة المستمرة والرقابة على المخابز البلدية والدوارة والالتزام بتسعيرة الخبز السياحى.

وفي سياق أخر، كان قد أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن جاهزية المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح على القانون الجديد، الصادر برقم 187 لسنة 2023، وذلك ابتداء من بعد غدٍ الثلاثاء، الموافق 7 مايو 2024، طبقا لتعليمات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ومحافظ مطروح؛ لتيسير الإجراءات على المواطنين في إطار اللوائح والقوانين التي تنظم ملف التصالح على مخالفات البناء.

طلبات التصالح

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح أن وزارة التنمية المحلية ستقوم بإتاحة (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين، بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به، والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له، حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المركز التكنولوجي، بما يسهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المركز التكنولوجي