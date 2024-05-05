ضبط 3 ماكينات و550 بطاقة تموينية بأحد المخازن بمطروح

تمكنت مديرية التموين بمطروح من ضبط ثلاث ماكينات و٥٥٠ بطاقة تموينية بأحد المخازن بقرية سيدي عبد الرحمن.

الاستيلاء على الدعم

وقالت المهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين بمطروح، إن جهود المتابعة والرقابة بإدارة تموين العلمين تمكنت من ضبط أحد أصحاب المخابز البلدية وبدال تمويني بقرية سيدي عبد الرحمن وبحوزته ثلاث ماكينات “الأولى ماكينة مخبز، والثانية ماكينة توزيع سلع تموينية، والثالثة ماكينة توزيع نقاط خبز” بأحد المخازن بقرية سيدي عبد الرحمن، كما تم ضبط ٥٥٠ بطاقة تموينية بحوزته جمعهم بغرض التلاعب وإنتاج مبيعات وهمية للخبز البلدي دون إنتاج فعلي للاستيلاء على الدعم.

وأشارت إلى أنه تم التحفظ على البطاقات التموينية ومصادرة الماكينات والعرض علي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم، مؤكدة أن مديرية التموين تحذر كل من تسول له نفسه التلاعب بالدعم (مافيا تجار الدقيق البلدي المدعم ومافيا تجار تجميع البطاقات)، وهم تحت الرصد مع تعقبهم المستمر.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة الرقابة المستمرة على الأسواق مع منع التجاوزات أو التلاعب في مستحقات المواطنين.