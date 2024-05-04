محافظ مطروح يهنئ نيافة الأنبا باخوميوس بعيد القيامة المجيد

قدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، التهنئة لنيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس المدن الغربية وشمال أفريقيا ولجميع الإخوة الأقباط بمحافظة مطروح، بمناسبة عيد القيامة المجيد، ناقلًا تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتهنئته وجميع أهالي مطروح للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

جاء ذلك مع أول قداس بكنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد مارجرجس والأمير تادرس الشطبي، بالمدينة التراثية بالعلمين الجديدة، مساء اليوم السبت بحضور المهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة وعبدالسلام كويله رئيس مدينة العلمين، وذلك وسط أجواء البهجة والفرحة مع تبادل التهانى.

واستقبل محافظ مطروح القمص متى زكريا راعي كنائس مطروح، والأب ماركوس راعي كنيسة العذراء بالعلمين الجديدة.



وأكد محافظ مطروح على روح المحبة والتلاحم بين نسيج الوطن الواحد من المسلمين والمسيحين وتكاتفهم دائما في المحبة وبناء مصر والحفاظ عليها.

ألقى كلمة الوعظ نيافة الانبا باخوميوس، أعرب خلالها عن شكره لمشاعر المحبة والتآلف بين أبناء مصر، مقدما الشكر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته للمصريين جميعا وإلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على تهنئته وحرصه على مشاركتهم الاحتفال بعيد القيامة في أول قداس بكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة العلمين الجديدة، كذلك شكره لكل الحضور ،مؤكدا أن الاحتفال بعيد القيامة المجيد هو رسالة محبة للعالم، وفرصة طيبة أمام كل إنسان، لاحياء وبقاء الخير ، والقضاء على الشر مقدما الشكر لكافة قيادات المحافظة وعلى جهود الامن والتنمية والاستقرار بكافة أنحاء المحافظة.

محافظ مطروح يهنئ نيافة الأنبا باخوميوس

محافظ مطروح يهنئ نيافة الأنبا باخوميوس

محافظ مطروح يهنئ نيافة الأنبا باخوميوس

محافظ مطروح يهنئ نيافة الأنبا باخوميوس

محافظ مطروح يهنئ نيافة الأنبا باخوميوس

محافظ مطروح يهنئ نيافة الأنبا باخوميوس

محافظ مطروح يهنئ نيافة الأنبا باخوميوس

محافظ مطروح يهنئ نيافة الأنبا باخوميوس

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محافظ مطروح يهنئ نيافة الأنبا باخوميوس

محافظ مطروح يهنئ نيافة الأنبا باخوميوس

محافظ مطروح يهنئ نيافة الأنبا باخوميوس

محافظ مطروح يهنئ نيافة الأنبا باخوميوس

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