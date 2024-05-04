"صحة مطروح": انتشار مكثف للفرق الطبية والعيادات المتنقلة ضمن خطة التأمين الطبي للكنائس

انتشرت الفرق الطبية بالعيادات المتنقلة بصحة مطروح اليوم السبت، بمحيط الكنائس بمحافظة مطروح، وذلك في إطار خطة مديرية الصحة للتأمين الطبي للكنائس والمواطنين المترددين عليها أثناء الاحتفالات بعيد القيامة والاحتفال بعيد شم النسيم وأعياد الربيع.

تقديم الخدمات الطبية

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه يتم تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية في الصحة العامة بإلإضافة إلى تكثيف تواجد فرق التوعية والتواصل المجتمعى لتقديم التوعية الصحية للمواطنين حول المبادرات الرئاسية.

وأضاف أن ذلك يأتي تحت إشراف الدكتورة مروة عبد المنعم مدير الرعاية الأساسية بالمديرية والدكتورة ريهام رفعت مدير الادارة الصحية بمطروح والدكتور محمد هاشم مدير الإدارة الصحية بالعلمين، مشيرا إلى أنه يتم متابعة خطة التأمين الطبى للاحتفالات على مدار ٢٤ ساعة ومتابعة تقديم خدمات طبية متميزة حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

ونوه وكيل وزارة الصحة، أن العيادات المتنقلة متواجدة بمحيط جميع الكنائس بنطاق محافظة مطروح وخاصة بالإدارات الصحية المشاركة ضمن خطة التأمين الطبي للاحتفالات بأعياد الربيع وعيد القيامة المجيد.

وفي السياق ذاته كان قد قال الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بـ مطروح، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى داخل المنشآت الطبية بالمحافظة وزيادة أعداد الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ، والتأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك التأكيد على توافر أكياس الدم ومشتقاته بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم التخزينية على مستوى المحافظة وتواجد التخصصات الطبية وفرق التمريض لاستقبال أي حالات مرضية؛ استعدادًا لاستقبال موسم الأعياد (عيد القيامة المجيد - شم النسيم).

حملات مراقبة الأغذية

أكد وكيل صحة مطروح تكثيف حملات مراقبة الأغذية للتأكد من سلامة وجودة الأغذية التي يتم تداولها خاصة الأسماك المملحة والمدخنة، وأخذ عينات من الفسيخ والسردين والرنجة والأسماك الطازجة والأطعمة المطهوة والطازجة لفحصها وضبط أي أغذية مشكوك فيها، وإعدام ما يظهر عدم صلاحيته، إضافة إلى حملات صحة البيئة للتأكد من سلامة الإجراءات الصحية بأماكن تجمعات المواطنين.