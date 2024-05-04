أقباط مطروح يؤدون قداس عيد القيامة المجيد (صور)

شهدت كنائس مطروح، اليوم السبت، توافد الإخوة الأقباط لأداء قداس عيد القيامة المجيد حيث رصدت "الدستور" القداس بكنيسة السيدة العذراء مريم بوسط مدينة مرسى مطروح.

قداس عيد القيامة المجيد



وترأس القس نوح نبيل كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة مرسى مطروح قداس عيد القيامة المجيد الذي بدأ الساعة السادسة مساء وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.



من جانبة شهد محيط كنائس مطروح إجراءات أمنية مكثفة وحواجز حديدية وبوابات التفتيش الإلكترونية لتأمين دخول الإخوة الأقباط إلى الكنائس لأداء قداس عيد القيامة المجيد.

وفي سياق أخر كان قد قال الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بـ مطروح، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى داخل المنشآت الطبية بالمحافظة وزيادة أعداد الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ، والتأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك التأكيد على توافر أكياس الدم ومشتقاته بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم التخزينية على مستوى المحافظة وتواجد التخصصات الطبية وفرق التمريض لاستقبال أي حالات مرضية؛ استعدادًا لاستقبال موسم الأعياد (عيد القيامة المجيد - شم النسيم).

وأكد وكيل صحة مطروح تكثيف حملات مراقبة الأغذية، للتأكد من سلامة وجودة الأغذية التي يتم تداولها خاصة الأسماك المملحة والمدخنة، وأخذ عينات من الفسيخ والسردين والرنجة والأسماك الطازجة والأطعمة المطهوة والطازجة لفحصها وضبط أي أغذية مشكوك فيها، وإعدام ما يظهر عدم صلاحيته، إضافة إلى حملات صحة البيئة للتأكد من سلامة الإجراءات الصحية بأماكن تجمعات المواطنين.

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