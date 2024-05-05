الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"أهمية إتقان العمل في الإسلام".. لقاء توعوي لخريجي الأزهر بمطروح

لقاء توعوي لخريجي
لقاء توعوي لخريجي الأزهر بمطروح

أقام فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، لقاء توعويا لرواد مسجد «النور»، بمدينة مرسى مطروح، تحت عنوان «أهمية إتقان العمل في الإسلام»، وذلك في إطار احتفالات المنظمة «بيوم العمال».

 

وتحدث فضيلة الدكتور صابر الشرقاوي، مدير إدارة شئون القرآن الكريم، وعضو المنظمة، خلال اللقاء على أهمية  إتقان العمل لأنه أحد السمات الإسلامية التي يتميز بها المسلمون، ولذلك يجب أن يلتزم جميع المسلمين بإتقان كافة الأعمال، سواء أكان العمل تعبدي، أو عمل سلوكي، أو عمل حياتي، فالله سبحانه وتعالى يقول: ((قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)، فإتقان عمل واحد والتميز به والنجاح فيه أفضل من القيام بمجموعة من الأعمال، والفشل في أدائها.

وبين عضو المنظمة، أن أهمية إتقان العمل من السعي إلى كسب محبة الله تعالى، فالحب شطر من شطور الإيمان، ولا إيمان لمن لا محبة له، فالله سبحانه وتعالى يُحب عباده الذين يتقنون أعمالهم، حيث ورد في الحديث النبوي الشريف: (إنَّ اللهَ تعالى يُحِبُّ إذا عمِلَ أحدُكمْ عملًا أنْ يُتقِنَهُ)، ويلفت هذا الحديث أنظار أصحاب المهن والأعمال بأن يتقنوا أعمالهم؛ كي يكسبوا محبة الله ورضوانه، مؤكدا أن اتقان الأعمال يؤدي إلى كسب محبة الناس له، ومحبتهم لدينه أيضًا، فالعمل هو الذي يعكس صحة ومعتقد دين صاحبه، وبه يُمكن الوصول إلى الدين كله، وبالتالي لا بد من إتقان العمل من أجل اكتساب محبة الناس، وعدم انتقاص الدين.

 

 

وأوصي فضيلة الدكتور صابر الشرقاوي، الحضور بضرورة إتقان أعمالهم حتي يكونوا أعضاء نافعين لأنفسهم ولوطنهم، فعندما يُؤدي كل شخص عمله على أتم وجه فإن المجتمع يرتقي، ويصلح حال البلد كله، مؤكدًا أنّ صلاح المجتمع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بصلاح عمل كل فرد، وانتشار الإتقان يُؤدي إلى استحالة الفشل، والتقاعس، والتكاسل، وظهور النشاط والقوة في المجتمع، وبالتالي تحقيق المراد.

 

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح لقاء توعوى أهمية إتقان العمل في الإسلام مرسى مطروح مطروح

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