حملات مكبرة لرفع مستوى النظافة وإشغالات الطرق بمرسى مطروح

أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، الدفع بحملات مكبرة على شارع عمر المختار "السوق القديم"، وشارع التهريب وعمارات المنطقة الطبية بوسط المدينة، بالإضافة إلى أعمال النظافة العامة والتشجير والتجميل على الكورنيش والشواطئ، ضمن استعدادات المدينة لاستقبال احتفالات شم النسيم وعيد القيامة.

رفع مستوى النظافة

وقال جاب الله، في بيان، إن جهاز النظافة العامة بمجلس المدينة قام بحملات مكبرة لرفع مستوى النظافة بنطاق المدينة وخاصة على شواطئ وسط المدينة "مطروح العام - الليدو - منطقة شاطئ روميل"، لتجهيز احتفالية تنظمها الإدارة العامة للسياحة بمناسبة أعياد الربيع يوم الإثنين 6 مايو الجاري في تمام الساعة 11 صباحًا، لإضفاء البهجة والسرور على أهالي وضيوف المحافظة خلال أعياد الربيع.

رفع كفاءة المناطق الخضراء

أكد أن إدارة التشجير بمجلس المدينة قامت برفع كفاءة المناطق الخضراء على طول الكورنيش ومدخل المدينة لظهور المدينة في أبهى صورها في أعياد الربيع "شم النسيم"، بقص وتقليم وتهذيب أشجار ونخيل الزينة ضمن استعدادات المدينة لشم النسيم، والذي يحظي بحضور كبير من أهالي مطروح وضيوف ومحبي المدينة الساحلية الساحرة على الشواطئ العامة.

أشار إلى استمرار الحملات المكبرة خلال الأيام المقبلة لضبط الشارع ورفع اشغالات الطريق المخالفة، لمنع احتلال الأرصفة من الباعة الجائلين، وذلك بتعاون أصحاب المحلات التجارية مع مجلس المدينة، تفاديًا لتعرض المخالفين للمسألة القانونية والغرامات المالية بسبب تشوية المظهر الحضاري للمدينة.

_منع احتلال الأرصفة

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح أصحاب المحلات التجارية بالالتزام بمنع احتلال الأرصفة بالسماح بوجود الباعة الجائلين أمام المحال التجارية، لعودة الشكل الحضاري والسياحي للمدينة قبل أعياد الربيع.