السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع شخص وإصابة 2 فى مشاجرة بمرسى مطروح

مستشفى مطروح العام
مستشفى مطروح العام

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخران في مشاجرة بمنطقة القصر بمدينة مرسى مطروح وجرى الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهما إلى مستشفى مطروح العام.

 أسماء المصابين والوفيات

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين، وهم "أحمد زعلوك دومة"، 37 سنة، مصاب بجرح قطعي بالجبهة وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، عبدالناصر زعلوك دومة، 29 سنة، مصاب بجرح قطعي بالرأس طوله حوالي 5 سم وجروح بالقدمين إثر طلق خرطوش، بالإضافة إلى خالد زعلوك دومة، 27 سنة، جثة هامدة.

 

وأجرى الطاقم الطبى فى مستشفى مطروح العام الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم التحفظ على جثمان المتوفى في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة. 

مشاجرة مستشفى مطروح العام منطقة القصر مدينه مرسي مطروح مطروح

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