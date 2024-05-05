الأحد 05 مايو 2024
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وكيل "تعليم مطروح" يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

هنأ عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، الإخوة الأقباط العاملين بتعليم مطروح بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد.

 

وقدم وكيل تعليم مطروح أرق التهاني والتبريكات للأخوة المسيحيين في كل أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن شعب مصر بمسلميه ومسيحيه يد واحدة خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

وأشار إلى أن المصريين تربطهم عبر التاريخ أواصر المحبة والأخوة والصداقة كونهم نسيجًا واحدًا يعيشون على أرض وطن واحد تحت مظلة سماء واحدة وتربطهم روابط الأخوة والوطنية، ويجمعهم العمل معًا على تنمية واستقرار وازدهار وتقدم وطننا الغالي مصر.

 

واختتم وكيل تعليم مطروح تهانيه للأخوة الأقباط، مؤكدًا أن الشعب المصري دائمًا يضرب أروع الأمثلة في الوحدة الوطنية ضد الإرهاب وأعداء الوطن، مضيفًا أن مصر تقول للعالم كله اليوم في عيد القيامة المجيد نحن شعب متماسك تربطه أواصر الدم والمحبة وعشق الوطن.

 

وكيل تعليم مطروح عيد القيامة المجيد الرئيس السيسي روابط الأخوة والوطنية مطروح

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