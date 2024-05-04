السبت 04 مايو 2024
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محافظات

محافظ مطروح: مراقبة سلامة المعروض فى الأسواق خلال عيد القيامة وشم النسيم

محافظ مطروح
محافظ مطروح

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تكثيف كافة الجهات بالمحافظة استعداداتها خلال هذا الأسبوع احتفالا بعيد القيامة للإخوة الأقباط وأعياد الربيع، مع الإقبال السياحى على المحافظة، ورفع استعدادات المرافق على مدار اليوم لمواجهة أي ظروف طارئة، خاصة فى كافة المرافق الخدمية، على رأسها مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والصحة.

احتفالية كبرى بشاطئ روميل

وقال شعيب إنه سيتم إقامة احتفالية يوم الإثنين، 6 مايو، مع الاحتفالات بشم النسيم، بشاطئ روميل، من الساعة ١١ صباحا حتى الساعة ١ ظهرا، لإضفاء البهجة والسرور على مواطني وزوار المحافظة، تتضمن الاحتفالية مسابقات ترفيهية وعروض فنون شعبية ومسابقات رياضية وتقديم هدايا قيمة للمشاركين. 

- مراقبة ومتابعة الأسواق

وشدد محافظ مطروح على ضرورة المراقبة والمتابعة المستمرة للأسواق، والوقوف على سلامة المعروض من السلع الغذائية؛ حرصا على سلامة وصحة المواطنين، من خلال المديريات المعنية من مديرية التموين والطب البيطرى والصحة ومجالس المدن وإدارة السياحة ومباحث التموين وغيرها للمرور الدورى، مع الاستعدادات والجاهزية التامة بجميع مستشفيات المحافظة، والاطمئنان على توافر الأدوية والأمصال اللازمة، وتواجد الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض، وجاهزية مرفق الإسعاف لأي طوارئ، مع تيسير الحركة المرورية بالشوارع، كذلك الاستعداد بجميع الحدائق والمتنزهات العامة بالمحافظة لاستقبال روادها. 

وفي سياق آخر، كان قد تفقد اللواء خالد شعيب، يرافقه المهندس حسين السنيني، السكرتير العام المساعد، تنفيذ الأعمال الجارية في تطوير وتوسعة الطريق لشاطئ الغرام، بما يليق بالشكل الحضارى والسياحي من مدخل طريق القصر إلى منطقة حمام كليوباترا حتى شاطئ الغرام، الذي تنفذه الهيئة الهندسية، بالتنسيق بين جميع الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

محافظ مطروح عيد القيامة أعياد الربيع المراقبة والمتابعة للاسواق مطروح

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محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير وتوسعة طريق شاطئ الغرام

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