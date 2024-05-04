"صحة مطروح": علينا التعاون مع القطاع الخاص للارتقاء بالخدمات الطبية

شارك الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، فعاليات افتتاح وتدشين وحدة العناية المركزة للكبار بمستشفى خاص بطاقة استيعابية عدد 9 أسرّة، بالإضافة إلى التجهيزات اللازمة للتشغيل.

وفي كلمته، أكد وكيل صحة مطروح، التعاون البناء بين صحة مطروح ومستشفيات القطاع الخاص لصالح المريض، مشيرا إلى حرص واهتمام القيادة السياسية بالقطاع الصحى وخاصة بالمحافظات الحدودية ومنها محافظة مطروح، مشددا على ضرورة التعاون البناء مع القطاع الطبى غير الحكومى للارتقاء بمستوي الخدمات الطبية.

الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

وأشار إلى التطور التدريجي نحو الأفضل فى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة، مضيفا أن المستشفيات الحكومية داخل نطاق محافظة مطروح تمتلك 113 سرير عناية مركزة، منهم 18 سرير عناية مركزة أطفال بمختلف المراكز، وتقدم الخدمات من خلال أطباء مهرة بتخصص العناية المركزة وأنه دائما يرحب بكل الطرق والوسائل الممكنه التي تحرص علي تبادل الرؤي والتعاون المتبادل بين مديرية الشئون الصحية بمطروح، وبين القطاعات الأخرى.

إطلاق المبادرات الرئاسية

وتابع أن أوجه التعاون البناء له طرق مختلفة ومتعددة، أساسها تقديم يد العون للجمبع لتبادل الرؤي خصوصا التى تخص صحة المريض لتوفير خدمة طبية متميزة ذات جودة عالية للمريض، مؤكدا أن الدولة لا تدخر جهدا في توفير كل ما يحتاجه المرضى، فلقد بلغ اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الصحى أعلى درجاته، من خلال إطلاق المبادرات الرئاسية للصحة العامة للجميع.

في سياق آخر، قال الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بـ مطروح، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى داخل المنشآت الطبية بالمحافظة وزيادة أعداد الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ، والتأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك التأكيد على توافر أكياس الدم ومشتقاته بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم التخزينية على مستوى المحافظة وتواجد التخصصات الطبية وفرق التمريض لاستقبال أي حالات مرضية؛ استعدادًا لاستقبال موسم الأعياد (عيد القيامة المجيد - شم النسيم).