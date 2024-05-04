السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مرسى مطروح تجهز الشواطئ والحدائق استعدادًا لأعياد القيامة وشم النسيم

عمال مجلس مدينة مرسي
عمال مجلس مدينة مرسي مطروح

أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن إنهاء الاستعدادات الخاصة بمجلس مدينة مرسى مطروح لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم، بناءً على توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

وقال جاب الله لـ"الدستور"، إنه تمت صيانة الأعمدة الكهربائية بمختلف قطاعات مدينة مرسى مطروح وتجهيز الشواطئ العامة وتكثيف أعمال النظافة، مؤكدًا أنه تمت مناشدة مواطني وزائري مطروح بعدم السباحة في الشواطئ العامة إلا في الموعد الذي تم تحديده وهو 1 يونيو 2024.

_المظهر الجمالي والحضاري

وأكد أنه يتم بشكل يومي تنفيذ حملات على الأسواق والمحال بالتنسيق مع مديرية التموين ومديرية الصحة لمتابعة المعروض من السلع واللحوم والأسماك، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه تم تقليم الأشجار بالحدائق العامة وكورنيش مدينة مرسى مطروح والمساحات الخضراء حفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري.

وأوضح جاب الله أنه يتم حاليًا الاستعداد لموسم الصيف السياحي، من خلال رفع كفاءة دورات المياه وتمهيد رمال الشواطئ العامة، حيث سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن تراخيص الشماسي بالشواطئ العامة لبدء موسم الصيف، مؤكدًا أنه تم الإعلان عن الحاجة لفرق إنقاذ من أبناء مطروح المدربين على أعلى مستوى للعمل على الشواطئ في موسم الصيف السياحي.

وأكد جاب الله أنه جارٍ رفع كفاءة الشوارع والأرصفة المؤدية إلى الشواطئ وتلافي ملاحظات الموسم الماضي ودهان بلدورات الأرصفة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة على طول الكورنيش وطريق القصر عجيبة وكليوباترا شاطئ الغرام، بالإضافة إلى أعمال التجميل والتشجير بمدخل المدينة والكورنيش والمساحات الخضراء المطلة على الكورنيش، مشيرًا إلى أن موسم الصيف السياحي سيبدأ من 1 يونيو 2024.

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