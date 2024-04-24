الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

استعدادات مكثفة بشواطئ مطروح لموسم الصيف السياحي ومناشدات بعدم السباحة في المزارات

شواطئ مطروح
شواطئ مطروح

تشهد مدينة مرسى مطروح، استعدادات مكثفة لانطلاق موسم الصيف السياحي حيث يقبل عددا من الأسر على الشواطئ العامة للاستمتاع بالشواطئ الفيروزية قبل بدء الموسم.

عدم السباحة المزارات

وقال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، خلال حديثة لـ"الدستور"، إن يتردد عددا من الأسر بمدينة مرسى مطروح على الشواطئ العامة وذلك لممارسة السباحة في ظل الاستعدادات المكثفة لاستقبال موسم الصيف السياحي، موضحا أنه تم التنبيه على المواطنين بعدم السباحة في الشواطئ العامة وذلك نظرا للاستعداد  للموسم بالإضافة إلى عدم السباحة في المزارات السياحية كمزار كليوباترا السياحي وصخرة ليلى مراد وعحيبة لأن تلك المزارات للزيارات فقط وغير مخصصة للسباحة.

الاستعداد لموسم الصيف السياحي

وأوضح جاب الله، أنه يتم حاليا الاستعداد لموسم الصيف السياحي من خلال رفع كفاءة دورات المياة  وتمهيد رمال الشواطئ العامة حيث سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن تراخيص الشماسي بالشواطئ العامة لبدء موسم الصيف، مؤكدا على أنه تم الإعلان عن الحاجه لفرق إنقاذ من أبناء مطروح المدربين على أعلى مستوى للعمل على الشواطئ في موسم الصيف السياحي.

وأكد جاب الله، على أنه جاري رفع كفاءة الشوارع والأرصفة المؤدية إلى الشواطئ وتلافي ملاحظات الموسم الماضي ودهان بلدورات الأرصفة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة على طول الكورنيش وطريق القصر عجيبة وكليوباترا شاطئ الغرام بالإضافة إلى أعمال التجميل والتشجير بمدخل المدينة والكورنيش والمساحات الخضراء المطلة على الكورنيش، مؤكدا على أن موسم الصيف السياحي سيبدأ من 1 يونيو 2024.

وفي سياق آخر، كان قد تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار جهود مدن ومراكز المحافظة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم، وتنفيذ حملات مكثفة على أعمال النظافة والتجميل وإزالة الإشغالات والتعديات، وضبط وإحكام الرقابة على الأسواق مع استعادة الشكل الحضاري والجمالي والانضباط  لشوارع المحافظة وتحقيق سيولة مرورية وخاصة مع قرب استقبال موسم الصيف السياحي وتوافد أعداد من المصطافين وزوار المحافظة.

الشواطئ الفيروزية موسم الصيف السياحي مدينه مرسي مطروح الشواطئ العامة استعدادات مكثفة

مواد متعلقة

محافظ مطروح: ضبط وإحكام الرقابة على الأسواق واستعادة الشكل الحضاري والجمالي

الأكثر قراءة

رسميًا.. إيقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات خالد بوطيب

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط استمرار المعاش

بعد اعتذار صلاح.. عبدالمنعم وعاشور ومرموش يدعمون قائمة المنتخب الأوليمبى فى باريس

قبل غرق سيارتهما بلحظات.. أول صورة لـ"عريس وعروسة رشيد"

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 24-4-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

فلسطين.. نوتردام

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

صور

الجلسه الأولى مؤتمر كتاب الرئيس الصينى بالرعاية الإعلامية للدستور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

محطة تل أبيب

المزيد

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة