استعدادات مكثفة بشواطئ مطروح لموسم الصيف السياحي ومناشدات بعدم السباحة في المزارات

تشهد مدينة مرسى مطروح، استعدادات مكثفة لانطلاق موسم الصيف السياحي حيث يقبل عددا من الأسر على الشواطئ العامة للاستمتاع بالشواطئ الفيروزية قبل بدء الموسم.

عدم السباحة المزارات

وقال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، خلال حديثة لـ"الدستور"، إن يتردد عددا من الأسر بمدينة مرسى مطروح على الشواطئ العامة وذلك لممارسة السباحة في ظل الاستعدادات المكثفة لاستقبال موسم الصيف السياحي، موضحا أنه تم التنبيه على المواطنين بعدم السباحة في الشواطئ العامة وذلك نظرا للاستعداد للموسم بالإضافة إلى عدم السباحة في المزارات السياحية كمزار كليوباترا السياحي وصخرة ليلى مراد وعحيبة لأن تلك المزارات للزيارات فقط وغير مخصصة للسباحة.

الاستعداد لموسم الصيف السياحي

وأوضح جاب الله، أنه يتم حاليا الاستعداد لموسم الصيف السياحي من خلال رفع كفاءة دورات المياة وتمهيد رمال الشواطئ العامة حيث سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن تراخيص الشماسي بالشواطئ العامة لبدء موسم الصيف، مؤكدا على أنه تم الإعلان عن الحاجه لفرق إنقاذ من أبناء مطروح المدربين على أعلى مستوى للعمل على الشواطئ في موسم الصيف السياحي.

وأكد جاب الله، على أنه جاري رفع كفاءة الشوارع والأرصفة المؤدية إلى الشواطئ وتلافي ملاحظات الموسم الماضي ودهان بلدورات الأرصفة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة على طول الكورنيش وطريق القصر عجيبة وكليوباترا شاطئ الغرام بالإضافة إلى أعمال التجميل والتشجير بمدخل المدينة والكورنيش والمساحات الخضراء المطلة على الكورنيش، مؤكدا على أن موسم الصيف السياحي سيبدأ من 1 يونيو 2024.

وفي سياق آخر، كان قد تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار جهود مدن ومراكز المحافظة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم، وتنفيذ حملات مكثفة على أعمال النظافة والتجميل وإزالة الإشغالات والتعديات، وضبط وإحكام الرقابة على الأسواق مع استعادة الشكل الحضاري والجمالي والانضباط لشوارع المحافظة وتحقيق سيولة مرورية وخاصة مع قرب استقبال موسم الصيف السياحي وتوافد أعداد من المصطافين وزوار المحافظة.