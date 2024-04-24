محافظ مطروح: ضبط وإحكام الرقابة على الأسواق واستعادة الشكل الحضاري والجمالي

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار جهود مدن ومراكز المحافظة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم، وتنفيذ حملات مكثفة على أعمال النظافة والتجميل وإزالة الإشغالات والتعديات، وضبط وإحكام الرقابة على الأسواق مع استعادة الشكل الحضاري والجمالي والانضباط لشوارع المحافظة وتحقيق سيولة مرورية وخاصة مع قرب استقبال موسم الصيف السياحي وتوافد اعداد من المصطافين وزوار المحافظة.

_ضبط المخالفين

وقام مجلس مدينة مرسى مطروح، بالدفع بحملات مكبرة من إدارات شئون البيئة وتحسين البيئة، وتراخيص المحلات وشرطة المرافق علي المحال التجارية بوسط المدينة أسفرت الحملات عن ضبط ٢٠ مخالفة والتحفظ ومصادرة ورفع عربات الباعة الجائلين والإشغالات المخالفة التي تحتل الأرصفة، وتعيق سير المرور والمشاة للمواطنين، وتلوث البيئة والضوضاء بالشوارع والميادين، وذلك بعد تكرار التنبيه عليهم، بعدم إشغال الطريق والأرصفة، التي تشوه الشكل الحضاري للمدينة، وكذا المرور علي شارعي شكري القوتلي والقاضي للرقابة علي محلات الدواجن والأسماك ومحلات السيوية، لضبط المخالفين ورفع اشغالات الطريق المخالفة.

_أعمال النظافة العامة

وتابع محافظ مطروح، جهود مجلس مدينة مرسى مطروح في أعمال النظافة العامة من خلال الأعمال اليومية للمدينة بالأحياء التي تقوم برفع ٤٠٠ طن قمامة يوميا ، مع نقل القمامة والمخلفات أول بأول من الأحياء والعزب لمصنع التدوير والمدفن العمومي بطريق سيوة علي فترتين صباحية ومسائية من خلال العاملين بجهاز النظافة والاحياء ومعدات وسيارات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

_الحملات التفتيشية الموسعة

كما تابع محافظ مطروح، الحملات التفتيشية الموسعة التي ترأسها رؤساء ونواب المدن لإحكام الرقابة على المخابز السياحية والالتزام بالأسعار المحددة وفقا لقرار السيد وزير التموين والتجارة الداخلية.

_ضبط الأسواق

ومن ناحية أخرى، نظم مركزي الضبعة وسيوة حملات مكبرة في هذا الشأن لضبط الاسواق والتحذير من تلاعب أي صاحب فرن بالتسعيرة او الوزن والتأكيد على ضرورة إعلان التسعيرة أمام المواطنين مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للتيسير على المواطنين والحد من غلاء الأسعار.

ووجه محافظ مطروح، لرؤساء المدن باستمرار تكثيف الحملات لضبط الشارع والأسواق ورفع إشغالات الطريق المخالفة، لمنع احتلال الأرصفة من الباعة الجائلين، مناشدا أصحاب المحلات التجارية الإلتزام والتعاون مع مجالس المدن، تفاديًا لتعرض المخالفين للمسألة القانونية والغرامة المالية.

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