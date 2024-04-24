وكيل تعليم مطروح يناقش استعدادات مدارس التعليم المجتمعي لامتحانات الترم الثاني

ترأس عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح الاجتماع المشترك بين تعليم مطروح ومؤسسة مصر الخير بديوان عام المديرية، بحضور نهاد مجدي مدير التعليم بمؤسسة مصر الخير وإسماعيل جاتو وكيل المديرية وجمال قنديل مدير عام التعليم العام وعلاء عافية رئيس فرع المؤسسة بمطروح ومديري إدارات مطروح وبراني والنجيلة والضبعة ومدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية ورؤساء الأقسام بالإدارات.

_التعليم المجتمعي

وتناول جدول الأعمال عدد من البنود الهامة التي تساهم في دفع عجلة العمل بمدارس التعليم المجتمعى، حيث تم بحث أليات جديدة لضمان دفع مرتبات ميسرى التعليم المجتمعي في مواعيدها المقررة عن طريق المؤسسة بشكل مباشر.

كما تم بحث توفير وسائل مواصلات لنقل الميسرين من مدينة مرسى مطروح إلى مدارس التعليم المجتمعي بالإدارات الخارجية، كما تم بحث استعدادات مدارس التعليم المجتمعي التابع للمؤسسة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023/2024 وكذلك سبل تذليل العقبات التي تواجه العملية التعليمية بالمدارس المجتمعية المتواجدة في المناطق النائية مترامية الأطراف وصيانة أجهزة الحاسب الآلى المعطلة بالمدارس حيث تم التوجيه إلى مركز التطوير التكنولوجى بسرعة اعداد تقرير فنى بحالة الأجهزة ومدي جدوى صيانتها من عدمه.

_التوصيات

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن الاجتماع أسفر عن عدة توصيات تضمنت الآتي:-

تشكيل لجنة من المشاركة المجتمعية والتعليم المجتمعي بتعليم مطروح بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير للانتهاء من سرعة نقل أثاث وعهد الـGRC ورصد الموقف الحالي للمباني القديمة

التنسيق بين الإدارات التعليمية و الميسرين بشأن الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لكافة الصفوف الدراسية بمدارس التعليم المجتمعي بالمؤسسات التعليمية التابعة للمؤسسة الاجتماعية

الانتهاء من صياغة الآليات الجديدة لمنظومة دفع مرتبات المعلمين الشهرية لضمان حصولهم علي حقوقهم المالية في مواعيدها المقررة وفق اللوائح الجديدة للعمل حيث أن المؤسسة قريبًا ستتكفل بتوفير وسائل لنقل الميسرين والميسرات للمدارس المجتمعية بكافة الادارات الخارجية (الضبعة وبراني والنجيلة ) وذلك في سبيل تذليل أي عقبات لوجستية تواجه مسار العمل خاصة بالمدارس النائية في عمق الصحراء خاصة غرب مطروح

التعاون بين مديري الإدارات والمجتمع المدنى ومجلس العمد والمشايخ والعواقل لتوعية المجتمع بالقري والنجوع بأهمية المحافظة علي المدارس كونها مؤسسات تربوية تهدف لتقديم خدمات تعليمية لأبنائهم فى تلك المناطق.

واختتم وكيل تعليم مطروح الاجتماع مؤكدًا لمسئولي المؤسسة أنه وفقًا لتوجيهات قائد الأقليم فإن المنظومة التعليمية بكافة مكوناتها حريصة على تذليل كافة العقبات التي تواجه مدارس التعليم المجتمعي، مشيرًا إلى أن هذه النوعية من المدارس تمثل قطاع كبير وأساسى فى تعليم مطروح مشددًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين طلاب مدارس التعليم المجتمعى وأقرانهم في نوعيات التعليم الأخرى.

الاجتماع

الاجتماع

الاجتماع

الاجتماع