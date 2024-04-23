وكيل "تعليم مطروح" يفاجئ مدارس براني.. ويحيل مدرسين للتحقيق

واصل عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، جولاته التفقدية لمتابعة انتظام العملية الامتحانية والاطمئنان على مسار العمل، حيث قام بزيارة مفاجئة لعدد من مدارس مدينة سيدي براني غرب المحافظة، لمتابعة مسار العمل وانضباط العملية التعليمية.

وخلال الجولة المفاجئة، تلاحظ لوكيل تعليم مطروح قيام المدارس بالسماح للتلاميذ بالمغادرة بعد انتهاء المهام الأدائية بالمخالفة للتعليمات بأن يكون تنفيذها خلال اليوم الدراسي، على أن يتم استكمال اليوم الدراسي عقب الانتهاء منها، كما غادر عدد من المعلمين مدارسهم أثناء مواعيد العمل الرسمية وبدون أذن رسمى.

إحالة للتحقيق

وقرر وكيل تعليم مطروح إحالة عدد من العاملين بمدرستي براني للتعليم الأساسي وحي الأمل للتعليم الأساسي للتحقيق للإهمال في مباشرة مهامهم وواجباتهم الوظيفية والتقصير الإداري والإخلال بالعملية التعليمية ومخالفة التعليمات المنظمة للعمل.

وفي ختام الزيارة، وجه وكيل تعليم مطروح، عبدالوهاب بكار، مدير إدارة براني، بتكثيف جولات المتابعة لتحقيق مزيد من الانضباط والالتزام داخل المؤسسات التعليمية في سبيل تحقيق خدمة تربوية جيدة.

وفي سياق أخر، كان قد تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، فعاليات التقييم المركزي للمسابقات الفنية الخاصة بنشاط مادة الاقتصاد المنزلي لجميع المراحل التعليمية، في قاعة التوجيه الفني في ديوان عام المديرية، بحضور منال عصفور موجه عام المادة.

اكتشاف المواهب وتنمية القدرات

وأوضح، أن تلك المسابقات تهدف إلى اكتشاف المواهب وتنمية القدرات الإبداعية لدى الطالبات، مشيرا إلى أن المسابقة الخاصة بالمرحلة الابتدائية عبارة عن أفضل قطعة فنية معبرة عن الطفولة، كذلك يتنافس طالبات المرحلة الإعدادية في المسابقة بالمشاركة بقطع فنية معبرة عن أعياد الربيع، بالإضافة إلى تباري طالبات المرحلة الثانوية بالمشاركة بقطع فنية عن مراسم الاحتفال في مصر بالأعياد الدينية والوطنية والاجتماعية.

عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح

عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح

عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح

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