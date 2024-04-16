الثلاثاء 16 أبريل 2024
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وكيل "تعليم مطروح" يتابع التقييم المركزي لمسابقات الاقتصاد المنزلي

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، فعاليات التقييم المركزي للمسابقات الفنية الخاصة بنشاط مادة الاقتصاد المنزلي لجميع المراحل التعليمية، في قاعة التوجيه الفني في ديوان عام المديرية، بحضور منال عصفور موجه عام المادة. 

_اكتشاف المواهب وتنمية القدرات 

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أن تلك المسابقات تهدف إلى اكتشاف المواهب وتنمية القدرات الإبداعية لدى الطالبات، مشيرا إلى أن المسابقة الخاصة بالمرحلة الابتدائية عبارة عن أفضل قطعة فنية معبرة عن الطفولة، كذلك يتنافس طالبات المرحلة الإعدادية في المسابقة بالمشاركة بقطع فنية معبرة عن أعياد الربيع، بالإضافة إلى تباري طالبات المرحلة الثانوية بالمشاركة بقطع فنية عن مراسم الاحتفال في مصر بالاعياد الدينية والوطنية والاجتماعية. 

_مراكز متقدمة

وأشاد وكيل الوزارة بمجهودات معلمات موجهات الاقتصاد المنزلي خلال العام الدراسي الحالي وحصول التوجيه العام على مراكز متقدمة عديدة على مستوى الجمهورية خلال العامين الماضيين، مقدما الشكر لمنال عصفور الموجه العام وطاقم العمل للتفعيل الإيجابي للتدريب العملي لطالبات كل المراحل التعليمية بالمدارس، خاصة أن ذلك يعد مساهمة فعالة على أرض الواقع لتعليمهن مهنة مفيدة نافعة لهن في حياتهن العملية حاضرًا ومستقبلًا.

وفي سياق أخر، كان قد واصل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة سير العملية التعليمية، حيث زار بشكل مفاجئ المدرسة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة.

لائحة الانضباط المدرسى

وتفقد وكيل تعليم مطروح الفصول الدراسية والحجرات التعليمية بأقسام المدرسة الثلاث (كهرباء / إلكترونيات / ميكانيكا)، موجهًا تامر لطفي، مدير المدرسة، بالالتزام الكامل بتطبيق لائحة الانضباط المدرسي فورًا تجاه الطلاب المخالفين.

انتظام العملية التعليمية

وأجرى شحاتة حديثًا مع الطلاب، واطمأن من خلاله على انتظام العملية التعليمية وجودة الوجبات الغذائية وكفايتها ومطابقتها للمواصفات القياسية الفنية، مؤكدًا لهم أن الانضباط وتقدير المسئولية والحرص على طلب العلم عوامل رئيسية لتحقيق كل طموحاتهم في المستقبل.

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