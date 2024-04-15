"صحة مطروح" تطلق قافلة طبية مجانية بمنطقة ساحل العميد

انطلقت فعاليات القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الصحة بمطروح، اليوم، وذلك بمنطقة ساحل العميد وتستمر حتى غدٍ، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتتضمن أعمال القافلة الطبية الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية المختلفة.

التخصصات الطبية التي تضمنتها القافلة

وقال وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح إنه تم إعداد وتجهيز كل ما يخص القافلة لخدمة الأهالي بمنطقة ساحل العميد والقرى المجاورة لها، مشيرًا إلى أن القافلة يجرى تنفيذها تحت إشراف الدكتور حجازي أحمد، منسق القوافل العلاجية، وتضم العديد من التخصصات منها (الأطفال- الباطنة– الجراحة- الأسنان- وأمراض النساء والتوليد- التثقيف الصحي).

تحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات

وأشار إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، بالإضافة لعمل ندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم، موضحًا أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة المصرية في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة مطروح وتنفيذًا لرؤية القيادة السياسية.

وأكد وكيل وزارة الصحة على أن ندوات التوعية والتثقيف تتضمن نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، واستمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للنهوض بمستوى الخدمة الطبية، وبذل أقصى الجهود لتوفير الخدمة الطبية التشخيصية والعلاجية لجميع المواطنين وبصفة مستدامة.

وكيل "صحة مطروح" يزور وحدة السادات لطب الأسرة لمتابعة سير العمل

وفي سياق آخر، كان قد قام الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أمس الأحد، بالمرور على وحدة السادات لطب الأسرة بمنطقة الريفية ووحدة حى الشروق بالكيلو 7، لمتابعة انتظام سير العمل والخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمواطنين.

وتفقد وكيل الوزارة الأقسام المختلفة بالوحدتين، حيث تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بخدمات الرعاية الأولية، وسلامة الأجهزة الطبية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية والأساسية للمواطنين، وإجراء كل الفحوصات الطبية لهم وفقًا لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية "100 مليون صحة"، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي.