السبت 13 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

مصرع أم وطفلتها وإصابة الأب و3 أبناء آخرين في حادث تصادم سيارتين بطريق الإسكندرية مطروح

اسعاف
اسعاف

لقيت أم وطفلتها مصرعهما وأصيب الأب و3 أبناء  آخرين في حادث تصادم سيارة ملاكي ونصف نقل في طريق الإسكندرية مطروح وجرى الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي.

وحصلت “الدستور” على أسماء المصابين وهم "عابد عبدالمنعم محمد 40 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ والبطن وكدمات وسحجات متعددة بالوجه والجسم، أريام عابد عبدالمنعم 3 سنوات مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متعددة بالوجه والجسم، آدم عابد عبدالمنعم 7 سنوات مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق والقدم اليمني، روجينا عابد عبدالمنعم 18 سنة مصابة اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق والقدم اليمني وتم عمل إنعاش رئوي للحالة وتم رجوع الحاله للحياة بالإضافة إلى هناء محمد يوسف 40 سنة، آسيل عابد عبدالمنعم 9 سنوات جثامين هامدة.

إجراء الفحوصات الطبية

وقام الطاقم الطبى فى مستشفى العلمين النموذجي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة حيث تم التحفظ على الجثامين في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

مستشفى العلمين النموذجي تصادم سياره ملاكي ونصف نقل طريق الإسكندرية مطروح اسماء المصابين النيابة العامة

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