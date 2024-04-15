وليد رفاعى: تنفيذ يوم ترفيهى وترويحى للشباب والفتيات فى مطروح

قال الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، إنه تم تنظيم يوم ترفيهى وترويحي لأبناء وشباب وفتيات مطروح من قبل فريق وزارة الشباب والرياضة yly بعنوان "روًق"، بمركز شباب مطروح، ضمن مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب".

_الألعاب الرياضية الترفيهية والترويحية

وأوضح في بيان إعلامي له صادر مساء أمس، أنه بدأت فعاليات اليوم بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتضمن البرنامج تنفيذ يوم رياضي ضم العديد من الألعاب الرياضية الترفيهية والترويحية للشباب والفتيات، واختتمت فعاليات اليوم الترفيهي بفقرة الـColor التى أضفت لليوم بهجة وسعادة بين المشاركين فى نهايته.

_اليوم الرياضي

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح أنه اشتملت فعاليات اليوم الرياضي أيضا على إقامة بطولة في خماسيات كرة القدم للفرق الذين قاموا بالمشاركة من خلال التسجيل على اللينك الذى تم إطلاقه قبل تنفيذ فعاليات اليوم بعدة أيام، وتم تسليم الفريق الفائز بالبطولة ميداليات Yly Matrouh، بالإضافة إلى تسليمهم كأس البطولة فى ختام اليوم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالاهتمام بتأهيل وبناء وتمكين الشباب وإعداد كوادر شبابية قادرة على القيادة، وجعل الرياضة أسلوب حياة، تنفيذًا وتحقيقًا لمبادئ التنمية المستدامة الشاملة فى ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.

وفي سياق أخر كان قد قال الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، في بيان إعلامي سابق له، إن الإدارة العامة للتعليم المدني والقيادات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، تواصل تنفيذ فعاليات الدورة التدريبية في برنامج التعليم المدني، تحت شعار "تنمية.. مواطنة.. جمهورية جديدة"، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح للفئة العمرية من سن ١٨ وحتى ٣٥ سنة، وذلك بمركز الإرشاد الزراعى بمحافظة مطروح.