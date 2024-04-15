الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وليد رفاعى: تنفيذ يوم ترفيهى وترويحى للشباب والفتيات فى مطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قال الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، إنه تم تنظيم  يوم ترفيهى وترويحي لأبناء وشباب وفتيات مطروح من قبل فريق وزارة الشباب والرياضة yly بعنوان "روًق"، بمركز شباب مطروح، ضمن مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب".

 

 _الألعاب الرياضية الترفيهية والترويحية

وأوضح في بيان إعلامي له صادر مساء أمس، أنه بدأت فعاليات اليوم بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتضمن البرنامج تنفيذ يوم رياضي ضم العديد من الألعاب الرياضية الترفيهية والترويحية للشباب والفتيات، واختتمت فعاليات اليوم الترفيهي بفقرة  الـColor التى أضفت لليوم بهجة وسعادة بين المشاركين فى نهايته.

 

_اليوم الرياضي

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح أنه اشتملت فعاليات اليوم الرياضي أيضا على إقامة بطولة في خماسيات كرة القدم للفرق الذين قاموا بالمشاركة من خلال التسجيل على اللينك الذى تم إطلاقه قبل تنفيذ فعاليات اليوم بعدة أيام، وتم تسليم الفريق الفائز بالبطولة ميداليات Yly Matrouh، بالإضافة إلى تسليمهم كأس البطولة فى ختام اليوم.

 

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح،  بالاهتمام بتأهيل وبناء وتمكين الشباب وإعداد كوادر شبابية قادرة على القيادة، وجعل الرياضة أسلوب حياة، تنفيذًا وتحقيقًا لمبادئ التنمية المستدامة الشاملة فى ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.

 

وفي سياق أخر كان قد قال الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، في بيان إعلامي سابق له، إن الإدارة العامة للتعليم المدني والقيادات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، تواصل تنفيذ فعاليات الدورة التدريبية في برنامج التعليم المدني، تحت شعار "تنمية.. مواطنة.. جمهورية جديدة"، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح  للفئة العمرية من سن ١٨ وحتى ٣٥ سنة، وذلك بمركز الإرشاد الزراعى بمحافظة مطروح.

وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح يوم ترفيهى وترويحي مركز شباب مطروح مطروح شباب يدير شياب

مواد متعلقة

وكيل رياضة مطروح: مواصلة تنفيذ برنامج التعليم المدنى "تنمية مواطنة جمهورية جديدة"

الأكثر قراءة

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

تطبق من الغد.. مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

حملت من والد زوجها.. ضبط الأم المتورطة بإلقاء رضيعها أمام منزل فى الدقهلية

مواعيد قطع الكهرباء فى محافظتى القاهرة والجيزة

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حراك سياسي أردني.. نحو إيقاف التصعيد الإقليمي، ووضع حد للحرب على غزة

وائل لطفي

نظرية (تزفير المطواة)!

محمود خليل

«ثقيف» ولعنة الخيانة

ماجد حبته

نتائج «الرد» الإيرانى

لواء.حمدى البطران

من حكايات الحملة الفرنسية

خالد حريب

ضربة إيران وهدنة غزة

إسراء شوقي

الهجوم الإيرانى على إسرائيل.. اختبار قدرات ورسائل للولايات المتحدة

د.أحمد الخميسى

حكايات الطب والأطباء

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا اختارت إيران "المُسيرات" فى هجومها على إسرائيل؟

ما أهمية قاعدة "رامون" الإسرائيلية التى استهدفتها إيران؟

لماذا لم تستخدم إيران "حزب الله" فى الهجوم على إسرائيل؟