وكيل "شباب مطروح" يعلن تنفيذ تدريبات المشروع القومى لرياضة الفتاة بمراكز الشباب

أعلن الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، عن مواصلة تدريبات المشروع القومى لرياضة الفتاة والمرأة، والذي يهدف إلى توسيع قاعدة ممارسة الرياضة للفتيات والتدريب على العروض الرياضية وكرة اليد والكرة الطائرة وتنس الطاولة والكاراتية واكتساب مهارات رياضية، للفئة العمرية الاكبر من ١٤ سنة بمركز شباب مطروح.

واكد على أن يأتى ذلك فى اطار توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبتعليمات الدكتورة عمرو الحداد رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتورة غادة جمال مدير الادارة العامة للقاعدة الشعبية بالاهتمام بممارسة الرياضة وجعلها اسلوب حياة، تنفيذا وتحقيقا لمبادئ التنمية المستدامة الشاملة فى ضوء رؤية مصر2030.

اختتام الورشة التدريبية الثامنة والأخيرة من برنامج "نتشارك" للمبادرات المجتمعية

وفى سياق اخر كان قد أعلن الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة مطروح، أن إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بمطروح، اختتمت فعاليات تنفيذ الورشة التدريبية الثامنة والأخيرة من برنامج "نتشارك" للمبادرات المجتمعية، وذلك بمركز شباب مطروح، والذي تم تنفيذه بداية من 10 يناير، بواقع 8 ورش تدريبية، كل ورشة 4 أيام متتالية، بمراكز شباب مطروح "3" ومصر والهلال والقصر والرويسات واليرموك.

توزيع شهادات تقدير

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح في بيان اعلامي له، أنه فى ختام اليوم الرابع قامت اللجنة المنظمة للبرنامج، بتوزيع شهادات التقدير على جميع المشاركين، وسط سعادة بالغة منهم لشعورهم بالاستفادة من البرامج التي تم تدريبهم عليها، وطالبتهم اللجنة بضرورة تفعيل المبادرات وسط المجتمع الذين يعيشون فيه، مضيفا أن البرنامج يستهدف تنمية النشء والشباب من خلال بناء قدراتهم على توليد وصنع مبادرات مجتمعية وتنفيذها بأماكن تواجدهم رافعين شعار انطلقوا في رحلة التغيير والابتكار مع "نتشارك"، وإعداد كوادر فعالة بمشاركة الفئات في المراحل العمرية المستهدفة من النشء والشباب.