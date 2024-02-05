الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنفيذ 50 قرارًا لإزالة التعديات بمطروح

إزالة التعديات بمطروح
إزالة التعديات بمطروح

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لليوم العاشر على التوالي، استمرار جهود المحافظة في تنفيذ الموجة الـ٢٢ في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة تنفيذُا لسلطة القانون ومنع التعدي عليها، وذلك بالتنسيق والتعاون بين مجالس المدن ومديرية أمن مطروح وإدارات الأملاك ورصد من خلال مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة تحت إشراف اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة. 

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمباني

وأوضح محافظ مطروح، أنه تم تنفيذ الإزالات لليوم العاشر على التوالى بمراكز  ومدن المحافظة  شملت تنفيذ 50 قرارًا لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والمبانى، منها تنفيذ عدد  48 قرارًا لإزالة التعدى على  مساحة  18521 م2 مبانى، وعدد 2 قرار إزالة تعدى على أراضى زراعية بمساحة واحد قيراط و12 سهمًا مشيرًا إلى أنه تم بمركز مرسي مطروح تنفيذ عدد 34  قرار لإزالة التعدى على مساحة 15122م2 مبانى، وتنفيد عدد 2  بمدينة الحمام  لإزالة التعدى على مساحة 200م2 مبانى،  وتنفيذ عدد 3 قرارات بمدينة العلمين لإزالة التعدى على مساحة 2320 م2 مبانى. 

وأشار إلى أنه تم أيضا تنفيذ عدد 2 قرار لإزالة التعدي على مساحة 1 قيراط و12 سهمًا زراعيًا، وتنفيذ عدد 3 قرارات بمدينة الضبعة لإزالة التعدى على مساحة 139 م2 مبانى،وتنفيذ عدد 6  قرارات بمدينة برانى لإزالة التعدى على مساحة 750 م2 مشددا على استمرار تضافر الجهود فى الحفاظ على أملاك الدولة  ومتابعة تنفيذ إزالة التعديات على أراضى الدولة، مناشدًا جميع المواطنين بعدم البناء المخالف وعدم التعدى على أراضى الدولة والا سيتم مواجهة أى تعدى بكل حسم وازالة المخالفات أول بأول.

إزالة التعديات بمطروح
إزالة التعديات بمطروح
إزالة التعديات بمطروح
إزالة التعديات بمطروح
إزالة التعديات بمطروح
إزالة التعديات بمطروح
إزالة التعديات بمطروح
إزالة التعديات بمطروح
إزالة التعديات بمطروح
إزالة التعديات بمطروح
إزالة التعديات بمطروح
إزالة التعديات بمطروح
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1000138742
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إزالة التعديات بمطروح
إزالة التعديات بمطروح
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1000138702
إزالة التعديات بمطروح
إزالة التعديات بمطروح
محافظ مطروح التعديات على الأراضي الزراعية أراضي املاك الدولة تنفيذا لسلطة القانون مطروح

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