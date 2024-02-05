الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات القافلة الطبية المجانية فى قرية المراقي بسيوة

قافلة طبية
قافلة طبية

انطلقت فعاليات القافلة الطبية المجانية التي تنظمها مديرية الشئون الصحية بمطروح، اليوم الإثنين، للكشف علي المواطنين بالمجان وصرف العلاج لهم.

الكشف الطبي

وأوضح الدكتور حجازي أحمد مسئول القوافل الطبية بصحة مطروح، خلال حديثة لـ"الدستور، أنه انطلقت اليوم فعاليات القافلة الطبية فى منطقة بهى الدين التابعة لقرية المراقي بمدينة سيوة  وذلك لإجراء الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.

تنفيذ 10 قوافل شهريا بالقري والتجمعات الصحراوية

وأضاف أنه سيتم غدا انطلاق القافلة فى منطقة مشندت التابعة لقرية المراقي بمدينة سيوة مشيرا الي أن تضمنت التخصصات الطبية فى أعمال القافلة  " أطفال، باطنة، جراحة، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، أسنان" بالإضافة إلي التثقيف الصحى والكشف المبكر عن الضغط والسكر والأمراض المزمنة وإجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.  

وأكد على أنه يتم تنفيذ 10 قوافل شهريا بالقري والتجمعات الصحراوية بالاضافة الي إحالة الحالات التي تحتاج إلي تدخل جراحي إلى أقرب مستشفى تابعة لمديرية الصحة لاستكمال العلاج.  

اجتياز الدورة التدريبية للمجموعة الأولى من أطباء التكليف الجدد

وفى سياق اخر كان قد سلم الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، شهادات اجتياز الدورة التدريبية للمجموعة الأولى من أطباء التكليف الجدد دفعة 2021 بعنوان "حزمة البرامج الفنية المتكاملة للرعاية الأولية"، بحضور الدكتورة مررة عبدالمنعم مدير ادارة الرعاية الأساسية بالمديرية، حيث تم التدريب علي جميع أعمال الرعاية الأساسية والمبادرات الرئاسية والوحدات الصحية بالمحافظة.

وأوضح وكيل صحة مطروح، فى بيان اعلامى سابق له،  انه تم تنفيذ الدورات بقاعات التدريب بمركز صحة المرأة، خلال الفترة من 8 يناير وحتي يوم 4 فبراير الجارى، وذلك لتدريب المجموعة الأولى من الأطباء البشريين الجدد والذين تسلموا العمل أواخر الشهر الماضي، في منافذ تقديم الخدمة الطبية من وحدات ومراكز طب الأسرة بالمحافظة، بحضور مدربين من مكتب مساعد وزير الصحة لشئون المبادرات الرئاسية الصحية، ومديرة إدارة التدريب، ومديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، ومدير مركز التدريب.

قافلة طبية مجانية صرف العلاج بالمجان مديرية الشئون الصحية بمطروح مطروح الكشف على المواطنين

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