وكيل صحة مطروح يسلم شهادات اجتياز الدورة التدريبية لـ"أطباء التكليف"

سلم الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، شهادات اجتياز الدورة التدريبية للمجموعة الأولى من أطباء التكليف الجدد دفعة 2021 بعنوان "حزمة البرامج الفنية المتكاملة للرعاية الأولية"، بحضور الدكتورة مررة عبدالمنعم مدير ادارة الرعاية الأساسية بالمديرية، حيث تم التدريب علي جميع أعمال الرعاية الأساسية والمبادرات الرئاسية والوحدات الصحية بالمحافظة.

مركز صحة المرأة

وأوضح وكيل صحة مطروح، انه تم تنفيذ الدورات بقاعات التدريب بمركز صحة المرأة، خلال الفترة من 8 يناير وحتي اليوم 4 فبراير الجارى، وذلك لتدريب المجموعة الأولى من الأطباء البشريين الجدد والذين تسلموا العمل أواخر الشهر الماضي، في منافذ تقديم الخدمة الطبية من وحدات ومراكز طب الأسرة بالمحافظة، بحضور مدربين من مكتب مساعد وزير الصحة لشئون المبادرات الرئاسية الصحية، ومديرة إدارة التدريب، ومديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، ومدير مركز التدريب.

وأضاف وكيل صحة مطروح أنه ناقش مع الأطباء المتدربين، مدى الاستفادة التي تم الحصول عليها من خلال البرنامج التدريبي، ونقاط القوة والضعف اثناء تنفيذ البرنامج، والاحتياجات التدريبية الآخرى لهم، لتأدية عملهم الجديد بكفاءة عالية، مؤكدا على الأطباء بضرورة الاستفادة من التدريب وأهمية التطبيق العملي، خاصة لأنهم جميعًا في بداية حياتهم المهنية،

واكد على ان يتم نقل هذه المعلومات وما تم التدريب عليه للآخرين وان العلم والمعرفة هي من اساسيات تقدم الفرد والمجتمع، ومؤكدًا على أهمية تأدية هذه الرسالة السامية بكل جد واخلاص وتفاني للتخفيف من آلام ومعاناة المرضى، مقدمًا الشكر لجميع القائمين على هذا العمل من السادة المنظمين والمدربين والمتدربين علي جهودهم المبذولة لصالح المرضى والمواطنين بمحافظة مطروح.

1000138194

1000138182

1000138221

1000138188

1000138176

1000138230

1000138197

1000138185

1000138236

1000138203

1000138224

1000138212

1000138179

1000138233

1000138200

1000138218

1000138206

1000138227

1000138215

1000138209