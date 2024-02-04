الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل صحة مطروح يسلم شهادات اجتياز الدورة التدريبية لـ"أطباء التكليف"

صورة من الحدث
صورة من الحدث

سلم الدكتور مبروك سالم  وكيل وزارة الصحة بمطروح، شهادات اجتياز الدورة التدريبية للمجموعة الأولى من أطباء التكليف الجدد دفعة 2021 بعنوان "حزمة البرامج الفنية المتكاملة للرعاية الأولية"، بحضور الدكتورة مررة عبدالمنعم مدير ادارة الرعاية الأساسية بالمديرية، حيث تم التدريب علي جميع أعمال الرعاية الأساسية والمبادرات الرئاسية والوحدات الصحية بالمحافظة.

مركز صحة المرأة

وأوضح وكيل صحة مطروح، انه تم تنفيذ الدورات بقاعات التدريب بمركز صحة المرأة، خلال الفترة من 8 يناير وحتي اليوم 4 فبراير الجارى، وذلك لتدريب المجموعة الأولى من الأطباء البشريين الجدد والذين تسلموا العمل أواخر الشهر الماضي، في منافذ تقديم الخدمة الطبية من وحدات ومراكز طب الأسرة بالمحافظة، بحضور مدربين من مكتب مساعد وزير الصحة لشئون المبادرات الرئاسية الصحية، ومديرة إدارة التدريب، ومديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، ومدير مركز التدريب.

 

وأضاف وكيل صحة مطروح أنه  ناقش مع الأطباء المتدربين، مدى الاستفادة التي تم الحصول عليها من خلال البرنامج التدريبي، ونقاط القوة والضعف اثناء تنفيذ البرنامج، والاحتياجات التدريبية الآخرى لهم، لتأدية عملهم الجديد بكفاءة عالية، مؤكدا على الأطباء بضرورة الاستفادة من التدريب وأهمية التطبيق العملي، خاصة لأنهم جميعًا في بداية حياتهم المهنية،

واكد على ان يتم نقل هذه المعلومات وما تم التدريب عليه للآخرين وان العلم والمعرفة هي من اساسيات تقدم الفرد والمجتمع، ومؤكدًا على أهمية تأدية هذه الرسالة السامية بكل جد واخلاص وتفاني للتخفيف من آلام ومعاناة المرضى، مقدمًا الشكر لجميع القائمين على هذا العمل من السادة المنظمين والمدربين والمتدربين علي جهودهم المبذولة لصالح المرضى والمواطنين بمحافظة مطروح.

 

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وكيل صحة مطروح الدورة التدريبية اطباء التكليف الجدد دفعة ٢٠٢١ مطروح

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