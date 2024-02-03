السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح: يجب الحفاظ على الصالح والمال العام والشكل الحضاري والبيئي

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال لقائه اليوم السبت مع عدد من ممثلي تجار الخردة بمدينة مرسى مطروح على ضرورة الحفاظ على الصالح والمال العام والشكل الحضاري والبيئي للمحافظة ومنع أي تجاوزات أو تعدٍ على الممتلكات أو المنشآت العامة خاصة كابلات كهرباء أعمدة الإنارة وأغطية بلاعات الصرف الصحي وغيرها مما يعرض حياة وسلامة المواطنين للخطر. 

منع العشوائيات

وأشار محافظ مطروح  إلى أنه تيسيرا عليهم سيتم منح مهلة لجميع مخازن الخردة بمرسى مطروح  حتى نهاية شهر رمضان بدلا من غدا الأحد 4 فبراير؛ للانتقال إلى الموقع الجديد الذي سيتم اختياره من خلال مجلس مدينة مرسى مطروح بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني مع تنظيمها وتخطيطها؛ لمنع العشوائيات وسهولة توافر الخدمات بها، مؤكدا على أنه سيتم تكثيف الرقابة والمتابعة والتفتيش على جميع مخازن الخردة لمنع أي تجاوزات أو سرقات للممتلكات العامة أو الخاصة مع تشديد الإجراءات والعقوبات. 

جاء ذلك بحضور المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد وناصر النجار نائب رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح. 

الخطة الاستثمارية الإضافية 2022-2023

وفي سياق آخر كان قد تابع عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح أعمال الرصف لشوارع عمارات محدودي الدخل وأمام مصلحة الضرائب العقارية والضرائب العامة ومستشفي الصدر، وتركيب بلاط الإنترلوك والأرصفة، ضمن الخطة الاستثمارية الإضافية 2022-2023 المصدق عليها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

زرع الكابلات الأرضية 

كما تابع رئيس مدينة مرسى مطروح، أعمال زرع الكابلات الأرضية خلف المنطقة الأزهرية بغوط رباح وجاري استكمال باقي الأعمال بتحويل التيار الكهربائي من هوائى إلى أرضي لتحسين مستوى الكهرباء بالمنطقة ضمن خطة الخطة 2023-2024، تحت إشراف لجنة برئاسة مديرية الإسكان وعضوية مجلس المدينة

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ممثلى تجار الخردة محافظ مطروح الحفاظ على الصالح والمال العام الشكل الحضارى والبيئى مطروح

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