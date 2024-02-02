الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يفتتح مغسلة لتكريم الموتى بمستشفى سيوة

اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، خلال جولته الميدانية لمدينة سيوة مغسلة تكريم الموتى بمستشفى سيوة المركزي، بحضور الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة، وعدد من عمد ومشايخ سيوة، بعد الانتهاء من أعمال رفع كفائتها بتكلفة 255 ألف جنيه من خلال المشاركة المجتمعية لجمعية إنقاذ طفل من حقه يعيش. 

ووجه محافظ مطروح الشكر والتقدير لجهود الجمعية الفاعلة في خدمة المجتمع المحلى بسيوة في عدد من الأنشطة.

ووعد مسئولو الجمعية استمرار المشاركة المجتمعية على أن يكون رفع كفاءة المغسلة هي المرحلة الأولى، وسيتم رفع كفاءة ثلاجة الموتى في القريب العاجل تكريمًا للموتى. 

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اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
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اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
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محافظ مطروح مستشفى سيوة المركزى مغسله تكريم الموتي مطروح سيوة

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